İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki Müren yorumu: Kötü bir rol modeldi!
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki...
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı ve okulların durumu
Son Dakika
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı...
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker şehit oldu
Son Dakika
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker...

Özge Özpirinçci görenleri şaşırttı ! Ocak ayında denize girdi

Başarılı performansıyla adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ve meslektaşı olan sevgilisi Burak Yamantürk ile Bodrum'da tatildeler. Gözde çift hava şartlarının anormal seyretmesi ve sıcaklıkların fazla olmasını fırsat bilerek kış ortasında denizin keyfini sürdüler.

09 Ocak 2021 Cumartesi 22:56
Özge Özpirinçci görenleri şaşırttı ! Ocak ayında denize girdi
Takip Et:

Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla sürekli adından bahsettiren ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, meslektaşı olan sevgilisi Burak Yamantürk ile kısa bir ara vererek birlikte tatil amacıyla Bodrum'a gittiler. Havaların son dönemlerde anormal seyretmesi ile sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesinin fırsat bilen ikili kış ortasında denize girerek suyun tadını çıkardılar.

34 yaşındaki oyuncu Özge Özpirinçci ve sevgilisini görenler gözlerine inanamadılar. Pandemi nedeniyle kısa bir mola vererek Bodrum'da bir süre kalan çift yazdan kalma havaların keyfini sürüyor. Keyifli anlarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmeyen çiftin paylaşımlarına binlerce beğeni gelirken çok sayıda yorum yapıldı.

Hava sıcaklığının 20 derece olduğu öğrenilirken Özge Özpirinçci’nin en büyük hobisinin yüzmek olduğu herkes tarafından biliniyor.

Bir süredir Bodrumda olan çift egede huzur içerisindeyiz diyerek İstanbul’a işleri olmadıkça gelmediklerinin söylediler.



Son Güncelleme: 09.01.2021 22:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Özge ÖzpirinçciBurak Yamantürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu! Merakla beklenen bebeğinin ismini ise sosyal medyadan paylaştı
Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu! Merakla beklenen bebeğinin ismini ise sosyal medyadan paylaştı
Merve Boluğur'a Işın Karaca'dan Tepki!
Merve Boluğur'a Işın Karaca'dan Tepki! "Bir sen eksiktin"
Can Yaman yine izdihamı! Fotoğraf çektirebilmek için birbirlerini ezdiler
Can Yaman yine izdihamı! Fotoğraf çektirebilmek için birbirlerini ezdiler
Hande Erçel'i soranlara Kerem Bürsin'den şok yanıt: Kalbim boş değil!
Hande Erçel'i soranlara Kerem Bürsin'den şok yanıt: Kalbim boş değil!
Ezgi Mola temizlik yaptı, takipçileri 'Kendini rolüne kaptırdı' dedi
Ezgi Mola temizlik yaptı, takipçileri 'Kendini rolüne kaptırdı' dedi
Ziynet Sali, yeni imajıyla Jennifer Lopez'e benzetildi
Ziynet Sali, yeni imajıyla Jennifer Lopez'e benzetildi

Popüler Haberler

Beyaz Show yeni bölümleri yayınlanacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu'nun hayatı ve rol aldığı yapımlar
Yemin dizi oyuncusu Semih kimdir? Emre Kerem Ketenci hakkında bilgiler
Evde bakım maaşı yatan iller 10 Ocak 2021 Pazar - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Acemi Anneler dizisi Ezgi karakterini kim canlandırıyor? Tuğçe Özbey kimdir?
Acemi Anneler Melahat karakterini kim canlandırıyor? Deniz Gökçe Kayhan kimdir?
Acemi Anneler dizisi Aleyna kimdir? Aslı Babayiğit yaşı ve oynadığı diziler
Kanal D Yatıya Misafirim Var başvuru adresi, başvuru şartları ve whatsapp numarası
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın hakkında bilgiler
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia kimdir? Arzu Yanardağ kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Elif Nur Fırat Karalar kimdir?
Okullar ne zaman açılacak? Yeni dönem okulların başlama tarihi
En düşük ve uygun faizli otomobil kredisi veren bankalar
Virüs salgınında veya pandemide işçi hakları nelerdir? İşveren işçisini ücretsiz izne çıkartabilir mi?
Tolga Sarıtaş Çukur dizisinde mi oynayacak?
10 Ocak 2021 Pazar Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Acemi Anneler nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizisi çekim yeri
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 10 Ocak 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Atv canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Dudak estetik ameliyat fiyatları 2021
Altın ne kadar oldu? 10 Ocak 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 10 Ocak 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.