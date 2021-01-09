Özge Özpirinçci görenleri şaşırttı ! Ocak ayında denize girdi

Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla sürekli adından bahsettiren ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, meslektaşı olan sevgilisi Burak Yamantürk ile kısa bir ara vererek birlikte tatil amacıyla Bodrum'a gittiler. Havaların son dönemlerde anormal seyretmesi ile sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesinin fırsat bilen ikili kış ortasında denize girerek suyun tadını çıkardılar.

34 yaşındaki oyuncu Özge Özpirinçci ve sevgilisini görenler gözlerine inanamadılar. Pandemi nedeniyle kısa bir mola vererek Bodrum'da bir süre kalan çift yazdan kalma havaların keyfini sürüyor. Keyifli anlarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmeyen çiftin paylaşımlarına binlerce beğeni gelirken çok sayıda yorum yapıldı.

Hava sıcaklığının 20 derece olduğu öğrenilirken Özge Özpirinçci’nin en büyük hobisinin yüzmek olduğu herkes tarafından biliniyor.

Bir süredir Bodrumda olan çift egede huzur içerisindeyiz diyerek İstanbul’a işleri olmadıkça gelmediklerinin söylediler.