Özge Özpirinçci 9 haftalık hamile iddiaları

Özge Özpirinçci, Salih Bademci’yle projede buluştu. Birlikte rol alacakları sinema filmi ‘’İlk ve Son’’ oldu. Filmin çekimleri başlaması üzerine Özpirinçci’nin hamile olmasının ardında çekimler hızlandırıldı. Yönetmen koltuğunda oturan Cem Karcı filmin setinde açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncunun kanı belirginleşmeden çekimlerin hızlandırılmasına karar verildi. Setlerde yakın çekimlerin ise tekrardan yapılandırılması hakkında duyurular yaptı.

Çıkan hamilelik haberlerinin sonrasında taraflardan açıklama gelmemesi kafaları karıştırdı. Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci 6 yıldır süren ilişkilerini ağustos veya eylül ayında nikah masasında taçlandıracakları biliniyor.