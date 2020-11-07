Özge Özder, hamilelik müjdesiyle arkadaşlarını duygulandırdı

Sadakatsiz dizisi oyuncusu Özge Özder, dün YouTube kanalında paylaştığı videoda hamile olduğunu açıkladı. 42 yaşındaki ünlü oyuncunun arkadaşları Aslı Tandoğan ve Gözde Kansu hamilelik haberlerini alınca arkadaşlarına sarılarak gözyaşları döktü. Tecrübeli oyuncu YouTube’a yüklediği videoda Instagram üzerinden paylaşım yaparak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

‘’Yaradan beni ve kızımı koruyacak.’’

Özder, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda iyi enerjisi ve sevgisi eşliğinde müjdeli haberin geleceğini açıkladı. Ünlü oyuncu paylaştığı notta ‘’ Dilerim ki, bu zor günlerde yüce yaradan koruyup kollayacak hepimizi ve taşıdığım bu küçük canı, ve o da gözlerini sağlıkla açacak." diye paylaştı.