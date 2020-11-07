Özge Özder anne oluyor! Bebeğin cinsiyeti belli oldu

Sadakat dizisinin sevilen oyuncularından birisi olan Özge Özder’den hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Sinan Güleryüz ile 2018 yılında evlenen 42 yaşındaki oyuncunun eşi ile bebek beklediği öğrenildi. Özder bir kızı olacağı müjdesini verdi.

Umutsuz Ev Kadınları, Mucize Doktor, Dudaktan Kalbe dizileri ile tanınan Özge Özder, beş aylık hamile olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda yakın arkadaşlarına bebek haberini veren ve tepkilerini çeken Özder’İn paylaştığı videoda İpek Karapınar, Bennu Yıldırımlar, Aslı Tandoğan, Selim Bayraktar, Gözde Kansu, Melis Birkan gibi isimler yer alıyor.

İşte Özge Özder’in yakınlarına müjdeli haberi verdiği o video..