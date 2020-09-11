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Özge Gürel'in ev hali dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı

Bay Yanlış dizisinin Ezgi'si Özge Gürel sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri çekiyor. Özge Gürel'in ev halini paylaştığı fotoğrafları dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.

11 Eylül 2020 Cuma 19:20
Özge Gürel'in ev hali dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı
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FOX TV’de yayınlanan Bay Yanlış dizisiyle yeniden izleyicilerle buluşan Özge Gürel, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri çekiyor. Gürel FOX TV’de başlayan Bay Yanlış dizisinde Can Yaman ile birlikte başrolü paylaşıyor. Güzel oyuncu dizi çekimlerinin yanında sosyal medya hesaplarını da fazlasıyla kullanıyor.


Özge Gürel’in Instagram hesabında toplam 4,6 milyon takipçisi bulunuyor. Türk ve yabancı hayranları olan oyuncunun paylaşımları fazlasıyla beğeni alıyor. Özge Gürel son Instagram gönderisinde ev hallerini takipçileriyle paylaştı. Gürel’in kanepede verdiği pozlar takipçileri tarafından fazlasıyla beğenildi. Pembe şort ve beyaz tişörtle kamera karşısına geçen yıldız oyuncunun ev hali 2 saatte 300 binden fazla beğeni almayı başardı.



Son Güncelleme: 11.09.2020 19:20
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Anahtar Kelimeler:
Özge GürelBay Yanlış
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