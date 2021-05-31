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Özge Gürelden aşk dolu kutlama!

Özge Gürel'den aşk dolu kutlama! 2015 senesinde birlikte rol aldıkları Kiraz Mevsimi isimli dizide tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Güzel oyuncu Gürel, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutlarken, yaptığı paylaşım kullanıcılar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 23:59
Özge Gürelden aşk dolu kutlama!
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Özge Gürel, altı senedir birliktelik yaşadığı sevgilisi Serkan Çayoğlu’nun doğum gününü romantik bir mesajla kutladı. Instagram hesabı üstünden sevgilisi ile çekindikleri kareleri paylaşan Gürel, fotoğrafın altına, “İyi ki doğdun sevgilim. Çok seviyorum iki kişiyken bu kadar kalabalık olmayı, sana her gün daha aşık uyanmayı, kavgayı gürültüyü, birlikte dünyanın peşine düşmeyi, seni özlemeyi, birlikte büyümeyi bazen öyle durmayı... Teşekkür ederim olduğun kişi için bebeğim aşırı seviyorum biliyorsun" yazarak sevgilisinin doğum günün kutladı.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gören paylaşım sonrasında ikilinin hayranları da yakışıklı oyuncuya doğum günü dileklerinde bulundu.

“İlişkinin keyfini çıkarıyoruz”

Güzel oyuncu, geçmiş zamanda yaptığı bir röportajında ilişkileri hakkında “Çok iyi arkadaşız. Her zaman gülüyoruz. Yapılacak bütün kavgaları bunca sene boyunca bitirdik. İlişkinin keyfini çıkarıyoruz. Serkan'ın iyi niyetine, merhametli ve adaletli oluşuna, fikirlerine güveniyorum" demişti.

 


Son Güncelleme: 31.05.2021 23:59
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