Özge Gürelden aşk dolu kutlama!

Özge Gürel, altı senedir birliktelik yaşadığı sevgilisi Serkan Çayoğlu’nun doğum gününü romantik bir mesajla kutladı. Instagram hesabı üstünden sevgilisi ile çekindikleri kareleri paylaşan Gürel, fotoğrafın altına, “İyi ki doğdun sevgilim. Çok seviyorum iki kişiyken bu kadar kalabalık olmayı, sana her gün daha aşık uyanmayı, kavgayı gürültüyü, birlikte dünyanın peşine düşmeyi, seni özlemeyi, birlikte büyümeyi bazen öyle durmayı... Teşekkür ederim olduğun kişi için bebeğim aşırı seviyorum biliyorsun" yazarak sevgilisinin doğum günün kutladı.

“İlişkinin keyfini çıkarıyoruz”

Sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gören paylaşım sonrasında ikilinin hayranları da yakışıklı oyuncuya doğum günü dileklerinde bulundu.

Güzel oyuncu, geçmiş zamanda yaptığı bir röportajında ilişkileri hakkında “Çok iyi arkadaşız. Her zaman gülüyoruz. Yapılacak bütün kavgaları bunca sene boyunca bitirdik. İlişkinin keyfini çıkarıyoruz. Serkan'ın iyi niyetine, merhametli ve adaletli oluşuna, fikirlerine güveniyorum" demişti.