Özge Gürel sevgilisi Serkan Çayoğlu ile aşk dolu paylaşım yaptı

Son olarak Bay Yanlış isimdi dizide Ezgi karakterini canlandıran Özge Gürel, dizi final yapınca ekranlara veda etmek zorunda kalmıştı. Şuan yeni bir projede adı geçmeyen Gürel, meslektaş sevgilisi Serkan Çayoğlu ile de uzun zamandır mutlu bir birliktelik yaşamakta.

Gürel’in sevgilisi Çayoğlu da Bir Kıbrıs Hikayesi isimli yeni dizi ile ekranlara dönüyor. Oyuncu dizi çekimlerinden dolayı Gine’de olduğundan sevgilisi ile bir süredir ayrı düştüler.

Uzun zamandır birbirlerini hasret olan sevgililerin hasreti sona erdi. Gürel, Gine’ye sevgilisi görmeye gitti. Serkan Çayoğmu, instagramdan sevgilisi ile yaptığı paylaşıma “Geldi” notunu düştü.

Özge Gürel’de bu buluşmayı “Kıbrıs kalbimde yaradır” notu ile paylaşarak sevgilisi ile kavuştuğunu herkese duyurdu.

Bu mutlu anlarını sevenleri ile paylaşan çift, yaptıkları aşk dolu paylaşımlar ile hayranlarını mest etmeyi başardılar.