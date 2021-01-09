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Özdemir Erdoğan'dan tartışma yaratacak açıklamalar

Özdemir Erdoğan, Posta Gazetesi yazarı olan Alev Gürsoy Cimin ile röportaj yaptı. Röportajda Zeki Müren hakkındaki açıklamaları tepki çekti. Olay olan röportajı değerli okuyucularımız için derledik...

09 Ocak 2021 Cumartesi 18:48
Özdemir Erdoğan'dan tartışma yaratacak açıklamalar
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Özdemir Erdoğan’ın Posta Gazetesi çalışanlarından Aleve Gürsoy Cimin ile yaptığı röportajda tartışma yaratacak açıklamalar meydana geldi. Zeki Müren hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, Bülent Ersoy, Ferdi Özbeğen hakkında da konuştu. 

Cimin’in sorularına verdiği cevaplar ile tepki çeken Erdoğan, Sanatın Güneşi olarak adlandırılan Zeki Müren’e “madam” kelimesini kullandı. Bunun sebebini soran Cimin’e ise Türkiye’nin ilk rol modeli olan Müren’in o dönemin erkek çocuklarında travma yarattığına dair konuştu. 

Zeki Müren’i ahlaksızlıkla suçlayan Erdoğan, Ferdi Özbeğen’in de eşcinsel olduğunu ancak Zeki Müren gibi bunu şova unsuru haline getirmediğini açıkladı. Ayrıca Bülent Ersoy’un aralarında en namuslu olduğunu hissettiği gibi yaşamak istediğini söylediğini ve böylelikle kadın olduğunu belirtti.

Açıklamalarının tümünde Zeki Müren’i hedef alan Erdoğan’a yöneltilen sorular arasında Müren’in bir devlet sanatçısı olduğu belirtilmiş ve bu sorunun karşılığında sert bir cevap alınmıştır.

Erdoğan sorulan sorunun karşılığında Müren’in evrensel bir sanatçı olmadığını, 1950’lerde piyasaya çıkan sanatçının ilk 10 yıl güzel şarkı söylediğini daha sonrasında yaşadığı hayat sebebiyle devam edemediğini bu sebeple yöresel bir sanatçı olduğunu belirtti. Sözlerine devam eden Erdoğan, Sanat Güneşi lakabını ne halkın ne de devletin verdiğini, Zeki Müren’in bu lakabı kendi kullandığını açıkladı. Ayrıca “paşa” olarak da bilinen Müren’in paşalığa layık olmadığını ifade etti. Zeki Müren’i evrensel bir sanatçı olarak görenleri ise ahlaksızlıkla suçladı. Müren yaşasaydı bunları yüzüne de söyleyebileceğini ifade etti. 

Röportajda açıkça Zeki Müren’i karşı bir tavır sergileyen Erdoğan, eşcinsellere karşı bir düşmanlığının olmadığını ancak bunun şov haline getirilmesini doğru bulmadığını, toplum karşısında bulunanların böyle durumları bir şov unsuru olarak kullanmamasını gerektiğini belirtti. 

Cimin’in Erdoğan’a yönelttiği bir diğer soru ise başarılı insanların çoğunu eleştirdiğini, eleştirdiği sanatçılar arasında Ajda Pekkan’ın da bulunduğuna yönelikti. Erdoğan bu soruya karşılık olarak kimseden yardım almadığını, masonluğu bıraktığını, FETÖ’nün para dolu çantayla evine geldiğini ancak kabul etmediğini, dış güçlere ihtiyacı olmadığını belirtirken, hormonlu popülerliğe ihtiyacı olmadığını söyledi. 



Son Güncelleme: 09.01.2021 18:48
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Anahtar Kelimeler:
Özdemir ErdoğanZeki MürenBülent Ersoy
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