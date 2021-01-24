Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu

Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz hakkında dava açan Özcan Deniz’İn eski eşi Feyza Aktan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklamalarda bulundu. Bu zamana kadar açıklama yapmaktan kaçındığını dile getiren Aktan, çocuğunun elinden alınmaması için mücadele verdiğini, kimsenin kariyeri ile bir derdi olmadığını açıklayan sözlerini paylaştı.

Geçtiğimiz yıllarda Özcan Deniz ile boşanan ve Deniz hakkında pek çok suçtan dava açan Aktan hakkında Özcan Deniz, yıllar önce yaşanan olayın kendisinin yeni bir projesi varken gündeme getirilmesinin ayrı bir durum olduğunu, oğluna iyi bir gelecek kurmak için çabaladığını ve eski eşi ile aralarında geçen bu durumdan oğullarının zarar görmesine izin vermeyeceğini açıkladı.

Deniz ayrıca, iddiaların hepsini yalanlayarak eski eşine şiddet uygulamadığını ve mağdur etmediğini de iddia etti.