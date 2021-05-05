İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

Özcan Deniz'in annesinin fotoğrafına yaptığı yorum Feyza Aktan'a gönderme mi?

Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'a oğlu Kuzey'i alabilmek için velayet davası açmıştı. Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in fotoğrafının altına yazdığı uzun yorumun Feyza Aktan'a bir gönderme olduğu iddia edildi. İşte o yorum...

05 Mayıs 2021 Çarşamba 07:56
Özcan Deniz'in annesinin fotoğrafına yaptığı yorum Feyza Aktan'a gönderme mi?
Takip Et:

Özcan Deniz, bir süredir oğlu Kuzey’in velayetini alabilmek için hukuk mücadelesi veriyor. Son zamanlarda bu konuyla sürekli gündemde olan Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz’in fotoğrafının altına yorum yapınca takipçiler bu yorumun Feyza Aktan’a bir gönderme olduğunu düşündü. Oyuncunun, son zamanlardaki verdiği hukuk mücadelesi ve eski eşi ile arasında olanlar göz önüne alınınca göndermelerin Feyza Aktan’a olduğu öne sürüldü.

Annesinin sıkıntılarla dolu yaşamını dile getiren başarılı oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz,  "Senin yaşadıklarından tek bir ânı, senin hayat boyu sahip olamadığın her şeye sahip bu yeni yetme şımarıklardan herhangi birine yüklesek adlarını unuturlar" yorumu ile dikkat çekti. Takipçiler bu yorumun Feyza Aktan’a gönderme olduğunu düşündü.

İşte o paylaşım ve Özcan Deniz’in yorumu…

Özcan Deniz, annesinin fotoğrafının altına şu yorumu bıraktı:

"Sokakta ip atlıyorken 13 yaşında evlendirdiler seni. Babam da sen de çocuktunuz. İkiniz de ne yaşadığınızı, neler olacağını bilmiyordunuz. Babam hayatı yakalamak için dışarıya çevirdi yüzünü, Sen ise kucağında 6 çocukla içeride, Doğunun coğrafyası gibi sert zorluklarla baş başa bırakıldın. Önce Adana'ya, sonra Ankara'ya, sonra da Aydın'a göçlerle bilmediğin hayatlara sürüklenerek geçti gençliğin. Okumayı, yazmayı kendin öğrendin ama hayat denen okulda defalarca master yaptın. Altı çocuk,10 torun büyüttün. Kursağından kesip bize yedirdin. Kimseye minnet etmedin. Tarlalarda, çapalarda, pamuklarda, çalışarak bizlere çorbanı hep pişirdin. Senin yaşadıklarından tek bir ânı, senin hayat boyu sahip olamadığın her şeye sahip bu yeni yetme şımarıklardan herhangi birine yüklesek adlarını unuturlar. Sözlükteki "ANNE" tanımına sen ve senin gibi, kendi çıkarlarını ve hırslarını evlatlarının önüne koymayan Anneleri yazmalılar. Evladın kıymetini, Aile olmanın önemini, Sabırlı olmayı, kolay kolay pes etmemeyi senden öğrendik. Maalesef hayat artık senin bildiğin hayat değil Kado. Sana da bize de garip bu Hayat! Ama devam ediyor ve yaşanacak hala çok güzel günler ve hala baş etmemiz gereken çok sorun var. Bugün doğum günün. Seni çok seviyoruz ve iyi ki senin evlatlarınız. İyi ki doğdun canım Anam."

Feyza Aktan tarafından şiddet iddiaları ile suçlanan Özcan Deniz, şimdilerde oğlu Kuzey’in velayet davasını kazanabilmek için mücadele ediyor. Ünlü oyuncu geçen günlerde yine bu konu için savcılıkta idi. Denzi, eski eşi Feyza Aktan’ı çocuğunu görmesini engellemekle suçlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Çocuğumu bana 10 gündür göstermiyor. Kamera kayıtlarından şüpheli hareketler gördüm"

Bunun yanı sıra Özcan Deniz geçtiğimiz hafta oğlunun doğum gününde yaptığı paylaşımla da dikkat çekmişti. Oğlunun gösterilmediğini dile getiren Deniz, doğum günü için onca hazırlık yaptığını, pasta hazırlattığını ama oğlunun gönderilmediğini fotoğraflar ile paylaşmıştı.

Bunun üzerine Feyza Aktan’ın “Medea Kompleksi” hastası olduğunu iddia etmişti.

Eski eşinin bu hastalığa sahip olduğunu iddia eden ünlü oyuncu Özcan Deniz konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Benzer durumlar yaşayanlar lütfen bu medea kompleksini intenetten, youtube'dan okuyup izleyip araştırın. Türkiye, bu hastalığa kapılmış kişiler yüzünden enkaz çocuklar ülkesine döndü"

Özcan Deniz’in bahsettiği hastalık ise “art niyetli anne” adı ile biliniyor. Bu hastalık şöyle bir mitolojik hikayeye sahip:

Bu hikaye eşinin başka bir kadına aşık olup onunla evlenmek istemesinden sonra eşinden intikam alabilmek için iki çocuğunu da öldüren bir annenin hikayesidir. Hikayede eş, kralın kızı ile evlenmek için Medea’yı terk ediyor. Bunun üzerine Medea ise çocuklarını öldürüyor.

Medea kompleksi nedir?

“Art niyetli anne sendromu” olarak bilinen bu hastalık, son zamanlarda boşanmaların artması ile her üç anneden birinde görülmektedir. Bu durumda olan kadınlar boşanma esnasında veya sonrasında eşlerini cezalandırmak için çocuklarına zarar vermekte ve babalarına göstermeyerek intikam almaya çalışmaktadır. Anneler çocuklarını babalarına göstermemekle babaları cezalandırdıklarını düşünürler. Bu şekilde ayrılmanın ve terk edilmenin hıncını çıkarırlar. Terk edilen eş, çocuğuna zarar vererek onu babasına göstermeyerek babadan intikam alabildiğini düşünür.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 07:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
özcandenizFeyzaHaktanVelayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor İsmail nişanlısı Gamze Atakan kimdir, Gamze Atakan instagram adresi nedir?
Survivor İsmail nişanlısı Gamze Atakan kimdir, Gamze Atakan instagram adresi nedir?
Bill Gates boşanıyor mu? Bill Gates neden boşanıyor?
Bill Gates boşanıyor mu? Bill Gates neden boşanıyor?
BBG 06 Alper kimdir, neden öldü?
BBG 06 Alper kimdir, neden öldü?
Almeda Abazi bebeğinin cinsiyeti ne? Almeda Abazi doğum yaptı mı, bebeğinin adını ne koydu?
Almeda Abazi bebeğinin cinsiyeti ne? Almeda Abazi doğum yaptı mı, bebeğinin adını ne koydu?
Rapçi Murda bebeği neden öldü?
Rapçi Murda bebeği neden öldü?
Murda kimdir, gerçek adı ne? Rapçi Murda nereli?
Murda kimdir, gerçek adı ne? Rapçi Murda nereli?

Popüler Haberler

Milletvekili maaşları ne kadardır? Mayıs 2021 Milletvekili maaşları neye göre belirleniyor?
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Mayıs 2021
İhbar tazminatı şartları nelerdir? İhbar tazminatı için ne kadar çalışmak gerekir?
Sgk teminat iadesi dilekçesi nasıl yazılmalı? 2021 sgk teminat iadesi dilekçe örneği
Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar 5 Mayıs 2021 Çarşamba
Ziraat bankası koyun kredisi şartları 2021
EYT çıkarsa emekli olur muyum? 2021
Esnek çalışma sistemi nasıl oluyor? Kimler esnek çalışmadan yararlanabilir?
Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik kimdir, nereli yaşı kaç?
Zuhal Topal'la Sofrada 4 Mayıs Salı puan durumu!
Günlük burç yorumları; 5 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumları
Şarkılar Bizi Söyler Ender Balkır kimdir, nereli? Ender Balkır kaç yaşında, evli mi?
Yasak Elma dizisindeki Akın karakteri kimdir?
Kardeşlerim dizisinde Meral karakterini Seda Kırımlıoğlu canlandırıyor
Hepsiburada, Trendyol market, İstegelsin, Banabi, Getir son sipariş saati kaçta? Online market siparişleri devam ediyor mu=
Makedonya güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
Vakıfbank havale ve eft işlem ücretleri kaç tl? 2021
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı? İki ayrı yasa teklifi mecliste
Zehirli Çiçekler konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Kenya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
EXXEN yeni dizisi Olağan Şüpheliler dizi oyuncuları ve dizi konusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.