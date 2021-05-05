Özcan Deniz'in annesinin fotoğrafına yaptığı yorum Feyza Aktan'a gönderme mi?

Özcan Deniz, bir süredir oğlu Kuzey’in velayetini alabilmek için hukuk mücadelesi veriyor. Son zamanlarda bu konuyla sürekli gündemde olan Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz’in fotoğrafının altına yorum yapınca takipçiler bu yorumun Feyza Aktan’a bir gönderme olduğunu düşündü. Oyuncunun, son zamanlardaki verdiği hukuk mücadelesi ve eski eşi ile arasında olanlar göz önüne alınınca göndermelerin Feyza Aktan’a olduğu öne sürüldü.

Annesinin sıkıntılarla dolu yaşamını dile getiren başarılı oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, "Senin yaşadıklarından tek bir ânı, senin hayat boyu sahip olamadığın her şeye sahip bu yeni yetme şımarıklardan herhangi birine yüklesek adlarını unuturlar" yorumu ile dikkat çekti. Takipçiler bu yorumun Feyza Aktan’a gönderme olduğunu düşündü.

İşte o paylaşım ve Özcan Deniz’in yorumu…

Özcan Deniz, annesinin fotoğrafının altına şu yorumu bıraktı:

"Sokakta ip atlıyorken 13 yaşında evlendirdiler seni. Babam da sen de çocuktunuz. İkiniz de ne yaşadığınızı, neler olacağını bilmiyordunuz. Babam hayatı yakalamak için dışarıya çevirdi yüzünü, Sen ise kucağında 6 çocukla içeride, Doğunun coğrafyası gibi sert zorluklarla baş başa bırakıldın. Önce Adana'ya, sonra Ankara'ya, sonra da Aydın'a göçlerle bilmediğin hayatlara sürüklenerek geçti gençliğin. Okumayı, yazmayı kendin öğrendin ama hayat denen okulda defalarca master yaptın. Altı çocuk,10 torun büyüttün. Kursağından kesip bize yedirdin. Kimseye minnet etmedin. Tarlalarda, çapalarda, pamuklarda, çalışarak bizlere çorbanı hep pişirdin. Senin yaşadıklarından tek bir ânı, senin hayat boyu sahip olamadığın her şeye sahip bu yeni yetme şımarıklardan herhangi birine yüklesek adlarını unuturlar. Sözlükteki "ANNE" tanımına sen ve senin gibi, kendi çıkarlarını ve hırslarını evlatlarının önüne koymayan Anneleri yazmalılar. Evladın kıymetini, Aile olmanın önemini, Sabırlı olmayı, kolay kolay pes etmemeyi senden öğrendik. Maalesef hayat artık senin bildiğin hayat değil Kado. Sana da bize de garip bu Hayat! Ama devam ediyor ve yaşanacak hala çok güzel günler ve hala baş etmemiz gereken çok sorun var. Bugün doğum günün. Seni çok seviyoruz ve iyi ki senin evlatlarınız. İyi ki doğdun canım Anam."

Feyza Aktan tarafından şiddet iddiaları ile suçlanan Özcan Deniz, şimdilerde oğlu Kuzey’in velayet davasını kazanabilmek için mücadele ediyor. Ünlü oyuncu geçen günlerde yine bu konu için savcılıkta idi. Denzi, eski eşi Feyza Aktan’ı çocuğunu görmesini engellemekle suçlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Çocuğumu bana 10 gündür göstermiyor. Kamera kayıtlarından şüpheli hareketler gördüm"

Bunun yanı sıra Özcan Deniz geçtiğimiz hafta oğlunun doğum gününde yaptığı paylaşımla da dikkat çekmişti. Oğlunun gösterilmediğini dile getiren Deniz, doğum günü için onca hazırlık yaptığını, pasta hazırlattığını ama oğlunun gönderilmediğini fotoğraflar ile paylaşmıştı.

Bunun üzerine Feyza Aktan’ın “Medea Kompleksi” hastası olduğunu iddia etmişti.

Eski eşinin bu hastalığa sahip olduğunu iddia eden ünlü oyuncu Özcan Deniz konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Benzer durumlar yaşayanlar lütfen bu medea kompleksini intenetten, youtube'dan okuyup izleyip araştırın. Türkiye, bu hastalığa kapılmış kişiler yüzünden enkaz çocuklar ülkesine döndü"

Özcan Deniz’in bahsettiği hastalık ise “art niyetli anne” adı ile biliniyor. Bu hastalık şöyle bir mitolojik hikayeye sahip:

Bu hikaye eşinin başka bir kadına aşık olup onunla evlenmek istemesinden sonra eşinden intikam alabilmek için iki çocuğunu da öldüren bir annenin hikayesidir. Hikayede eş, kralın kızı ile evlenmek için Medea’yı terk ediyor. Bunun üzerine Medea ise çocuklarını öldürüyor.

Medea kompleksi nedir?

“Art niyetli anne sendromu” olarak bilinen bu hastalık, son zamanlarda boşanmaların artması ile her üç anneden birinde görülmektedir. Bu durumda olan kadınlar boşanma esnasında veya sonrasında eşlerini cezalandırmak için çocuklarına zarar vermekte ve babalarına göstermeyerek intikam almaya çalışmaktadır. Anneler çocuklarını babalarına göstermemekle babaları cezalandırdıklarını düşünürler. Bu şekilde ayrılmanın ve terk edilmenin hıncını çıkarırlar. Terk edilen eş, çocuğuna zarar vererek onu babasına göstermeyerek babadan intikam alabildiğini düşünür.