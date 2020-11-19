Özcan Deniz oğlunun velayetini almak için Feyza Aktan'a dava açtı

Özcan Deniz ile geçen yıl 15 ay süren evliliklerini anlaşmalı olarak bitiren Feyza Aktan arasındaki gerginlik bitmiyor. Bir süre önce Özcan Deniz, eski eşi için kendisine ait olan Sarıer’de bulunan ev için evden ayrılması ve anahtarı teslim etmesi için ihtaname göndermiş ancak Aktan’ın evi boşaltmaması üzerine eski eşinin kendisine ait olan evi gasp ettiği gerekçesiyle Aktan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Süren bu gerginliğe yeni bir konu daha eklendi. Ünlü sanatçı Özcan Deniz, eski eşine iki yaşındaki çocuğunun velayetini almak için dava açtı. Özcan Deniz 2 yaşındaki oğlunun velayetinin eşinden alınıp kendisine verilmesini istiyor. Ayrıca Özcan Deniz bu konu ile alakalı mahkemeden gizlilik ve yayın yasağı talebinde de bulunduğu gelen bilgiler arasında. Mahkemeden istenilen bu isteye olumlu yanıt alınarak dava için yayın yasağı verilmesine karar verildi.