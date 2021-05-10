Özcan Deniz oğluna daha yakın olabilmek için dudak uçuklatan bir fiyat ödedi

Özcan Deniz, 2018 senesinde Feyza Aktan ile nikah masasına oturmuştu. Çift, bunun üzerine 15 ay sonra 2019 yılının Mayıs ayında ise tek cesede boşanmışlardı. Evliliklerinden ise Kuzey adında bir oğulları olmuştu. Daha sonra yeniden bir araya gelen çiftin evlenecekleri düşünülürken büyük iddialarla tekrar ayrıldı.

Evli iken Zekeriyaköy’de bir villada oturularken, Özcan Deniz ayrılık sonrası oradan ayrılmıştı. Ardından Aktan’ın o evden çıkmasını istemiş ve olumsuz yanıt alınca da dava açmıştı.

Takvim gazetesinden Ufuk Özcan’ın yaptığı habere göre, Deniz, oğluna yakın olabilmek için Zekerayaköy’de farklı bir siteden villa aldı. Bu villa 7 odalı ve 380 metre kare olması ile 120 milyon TL’ye satıldı.. Deniz, evi aldı ve şimdi de taşınma işlemlerini başlattı.

Bunlar yaşanırken öbür taraftan velayet davası ile ilgilenen Feyza Aktan, Özcan Deniz’in oğluyla görüşmesine izin vermediği iddialarına yanıt verdi. Hürriyet gazetesine röportaj veren Aktan şu ifadeleri kullanarak açıklama yaptı:

"Bununla ilgili avukatımla beraber ifadeye gideceğiz ve belgelerimizi sunacağız. Telefonum hep açık, oturduğumuz yer aynı. Ki beyan verdiği zamandan sekiz gün öncesi Kuzey zaten babasında yatılı kaldı. Üç gün öncesi ise baba-oğul cep telefonundan görüntülü konuştu. Bunların hepsi kayıtlı"