Özcan Deniz, İranlı modacı ile aşk yaşıyor! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti!

Eski karısı Feyza Aktan’la mahkemelik olan Özcan Deniz (49) İranlı modacı Samar Dadgar (26) ile yaşadığı ilişkiyi sosyal medyada açıkladı. ‘’Tam ‘kaybettim’ dendiği an bulunansın’’ sözlerini kullanan ünlü oyuncuya sevgilisinden kısa sürede yanıt geldi.

Nadide bir ‘Var’sın

Deniz, Dadgar için kaybettiğim zamanda bulduğum, vicdan, bahar, deniz, kumsal benzetmelerini yaparak onun küçük kalbiyle dünyaya kafa tuttuğunu, inat olduğunu söyledi.

‘Damarlarıma aşk pompalayan’ dedi

İranlı modacı Dadgar ise sevgilisine cevap vermekte gecikmedi. Samar Dadgar, Özcan Deniz için gülüşüne dünyaları vermeye hazır olduğunu, yoldaşı ve sırdaşı olduğunu, damarlarına aşk pompalayan, kanında kelebekler uçuşturan olduğunu söyledi. Deniz’den çok şey öğrendiğini, ona her zaman danışabildiğini vurguladı.