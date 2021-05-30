Özcan Deniz, İranlı modacı ile aşk yaşıyor! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti!

Eski karısı Feyza Aktan’la mahkemelik olan Özcan Deniz (49) İranlı modacı Samar Dadgar (26) ile yaşadığı ilişkiyi sosyal medyada açıkladı. ‘’Tam ‘kaybettim’ dendiği an bulunansın’’ sözlerini kullanan ünlü oyuncuya sevgilisinden kısa sürede yanıt geldi.
Nadide bir ‘Var’sın
‘Damarlarıma aşk pompalayan’ dedi
İranlı modacı Dadgar ise sevgilisine cevap vermekte gecikmedi. Samar Dadgar, Özcan Deniz için gülüşüne dünyaları vermeye hazır olduğunu, yoldaşı ve sırdaşı olduğunu, damarlarına aşk pompalayan, kanında kelebekler uçuşturan olduğunu söyledi. Deniz’den çok şey öğrendiğini, ona her zaman danışabildiğini vurguladı.
Son Güncelleme: 30.05.2021 22:10