Özcan Deniz gönlünü İranlı modacıya katırdı!

2018 yılının Mart ayında evlendiği ve anlaşmalı boşanma sonrası eski Feyza Aktan ile ev yüzünden mahkemelik olan Özcan Deniz'in İran asıllı olan ve moda tasarımı ile uğraşan Samar Dadgar ile yaşadığı birlikte olduğu iddia edildi.

Magazin gündemine bomba gibi düşen haberde Özcan Deniz ile Samar Dadgar ilişkisinin geçtiğimiz yaz başladığı öne sürülürken İranlı modacı Samar Dadgar'ın 26 yaşında olduğu öğrenildi. Ünlü sanatçının hayranları 49 yaşındaki Özcan Deniz ile 29 yaşındaki Samar Dadgar'ın aşkı ile öne sürülen iddiaların aslının e önümüzdeki günlerde ortaya çıkmasını merakla bekliyorlar.