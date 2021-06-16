Özcan Deniz eski eşiyle şimdi de araba yüzünden karşı karşıya geldi! Deniz, Feyza Aktan'dan aracını aldı

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 senesinde dünya evine girdi. Evliliklerinden Kuzey adında bir oğulları oldu. 15 ay evli kaldıktan sonra yollarını ayıran çift, anlaşmalı olarak boşandı. İkili, şiddet iddiasıyla ve velayet savaşıyla mahkemelik oldu. Deniz, Aktan’ın kullandığı arabasını eski karısından aldı.

Kendisinden yaşça küçük kadınlarla birlikte olan Özcan Deniz, aşklarıyla gündem olmaya devam ediyor. Deniz ve Aktan'ın arasında 20 yaş olması çok ses getirmişti. Başarılı oyuncu şimdi de kendisinden 23 yaş küçük olan Samar Dadgar ile birlikte. Yaptığı işlerle olduğu kadar ilişkileriyle de gündem olan Deniz, Aktan'a karşı sert duruyor.

Deniz ve Aktan arasındaki çekişmeler sürüyor. Oğulları için velayet savaşı veren çift, şimdi de araba yüzünden gerginlik yaşadı.

Senelerdir Deniz’in üzerine kayıtlı olan arabayı kullanan Aktan, kısa süre önce trafikte çevirmeye takıldı. Çevirmede aracın trafik sigortasının bittiğini öğrenen Aktan, ısrar etmesine rağmen polisleri ikna etmeyi başaramadı ve arabası Levent’te bir otoparka çekildi.

Aktan, sigorta borcunu ödemek istedi ancak araba Deniz’in üzerine olduğu için bu talep kabul edilmedi.

Yaşanan bu olaydan sonra Deniz, arabasını eski karısından almaya karar verdi.

Evden dışarı adım atmıyor

Özcan Deniz, birkaç gün önce modacı sevgilisi Samar Dadgar için Fulya’daki galeriden 1 milyon TL civarında araç baktı.

Ünlü oyuncunun, Aktan’ın aracının sigortasının sona erme tarihini bildiği, yeni sevgilisine kasıtlı olarak aynı dönemde araba baktığı iddialar arasında bulunuyor.

Arabası olmayan Aktan’ın ise evden çıkmadığı iddia ediliyor. Özcan Deniz konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Dava devam ediyor

Aktan, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia etmiş, Özcan Deniz ve ünlü oyuncunun abisi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Oyuncu Deniz ise eski eşine oğlu için velayet davası açtı ve hakkında çıkan söylentileri yalanladı.