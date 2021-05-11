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Ozan Güven,İstanbul'daki evini boşalttı

Ozan Güven,Deniz Bulutsuz'la arasında olan davadan dolayı uzun süredir gündeme gelmemektedir. Ozan Güven'in Cunda Adası'na yerleştiği iddiasıyla tekrar gündemlere geldi. Ozan Güven, İstanbul'daki evini boşaltıp,Cunda'ya yerleştiği söylenmektedir. İşte Ozan Güven'in flaş kararı...

11 Mayıs 2021 Salı 13:39
Ozan Güven,İstanbul'daki evini boşalttı
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Ozan Güven’e,eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği için dava açılmıştı. Dava hala sürmektedir. Ozan Güven ise Levent’teki evinden bir süre uzak kaldı.

Bir iddiaya göre Ozan Güven, Balıkesir’in Ayvalık ilçesine taşındı. Evini tamamen boşaltması dikkatleri çekti. Levent’teki evindeki eşyaların hepsini kamyona yükletti. Ozan Güven, Deniz Bulutsuz’la davası bitene kadar, mesleğine devam etmeyecek.

Ozan Güven ve eski sevgilisi Deniz Bulutsuz arasında görülen dava Ocak 2021’de başlamıştı. Ozan Güven,hakim karşısına çıktığında aylık 5 bin TL geliri olduğunu söyledi. Deniz Bulutsuz ise eğitim danışmanlığı yaptığını ve aylık 20 Bin TL geliri olduğunu aktardı.

Ozan Güven,duruşmalardan vareste tutulmuştu. Bundan dolayı oyuncunun duruşmaya gelme zorunluluğu kalmadı.


Son Güncelleme: 11.05.2021 13:39
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Ozan GüvenOzan Güven Cunda AdasıMagazin Haberleri
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