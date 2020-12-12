Ozan Güven İstanbul'u terk etti

2020 yılının ilk aylarında sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan oyuncu Ozan Güven’in tüm televizyon çalışmaları iptal edildi. Psikolojik olarak zor günler geçirdiği öğrenilen Ozan Güven, İstanbul'u terk ederek Cunda'ya yerleşti.

Cunda’ya taşındı

Yakın arkadaşıile fotoğrafını paylaşan Ozan Güven’in Cunda’ya taşındığı ortaya çıktı. Yakın arkadaşını ziyarete giden Çoruh, geçen sezon kendi tiyatrosunda Güven'e başrol oynatmıştı.

Eski sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 21 Ocak’ta hakim karşısına çıkmaya hazırlanan Güveni uzun sakalıyla da dikkatleri çekti. Cunda’da yaşamaya başlayan Güven’in mahkeme sonuçlanana kadar İstanbul’a dönmeyi düşünmediği öğrenildi.