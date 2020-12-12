İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik veriler paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve...
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...

Ozan Güven İstanbul'u terk etti

Hakkında darp davası açılan Ozan Güven, İstanbul'u terk etti. Ünlü oyuncunun Cunda'ya taşındığı öğrenildi.

12 Aralık 2020 Cumartesi 22:06
Ozan Güven İstanbul'u terk etti
Takip Et:

2020 yılının ilk aylarında sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan oyuncu Ozan Güven’in tüm televizyon çalışmaları iptal edildi. Psikolojik olarak zor günler geçirdiği öğrenilen Ozan Güven, İstanbul'u terk ederek Cunda'ya yerleşti.

Cunda’ya taşındı

Yakın arkadaşı Şevket Çoruh ile fotoğrafını paylaşan Ozan Güven’in Cunda’ya taşındığı ortaya çıktı. Yakın arkadaşını ziyarete giden Çoruh, geçen sezon kendi tiyatrosunda Güven'e başrol oynatmıştı.

Eski sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 21 Ocak’ta hakim karşısına çıkmaya hazırlanan Güveni uzun sakalıyla da dikkatleri çekti. Cunda’da yaşamaya başlayan Güven’in mahkeme sonuçlanana kadar İstanbul’a dönmeyi düşünmediği öğrenildi.



Son Güncelleme: 12.12.2020 22:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ozan GüvenCundaŞevket ÇoruhDeniz BulutsuzŞiddet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şükran Ovalı ve eşi Caner Erkin'den emojili yatak pozu
Şükran Ovalı ve eşi Caner Erkin'den emojili yatak pozu
InStyle dergisine poz veren Cansu Dere, güzelliği ve tarzıyla beğenileri topladı
InStyle dergisine poz veren Cansu Dere, güzelliği ve tarzıyla beğenileri topladı
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'dan iddialı pozlar!
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'dan iddialı pozlar!
Eda Ece dizide gerçek kürk giydikleri iddialarına yanıt verdi
Eda Ece dizide gerçek kürk giydikleri iddialarına yanıt verdi
Hadise ile Kaan Yıldırım Reynmen yüzünden ayrıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü!
Hadise ile Kaan Yıldırım Reynmen yüzünden ayrıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü!
Ünlü şarkıcı Simge Sağın hastaneye kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Simge Sağın hastaneye kaldırıldı

Popüler Haberler

İbrahim Tatlıses'in toplam kaç çocuğu var? İbo Show'daki Elif Ada'nın annesi kimdir?
Netflix Winx Saga ne zaman başlayacak? The Winx Saga fragmanı
İbo Show konuğu Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ hakkında bilgiler
İBB'den 100 Zabıta memuru alımı şartları ve başvuru tarihleri
Müge Anlı İle Tatlı Sert programındaki Münire Tuncel öldü mü?
Ankaragücü - Konyaspor maçı
Çocukluk dizisi bitti mi, neden final yapıyor?
Gönül Dağı dizisinde Serdar'ın babasını kim canlandırıyor? Gerçek adı ne?
Jüt halı nasıl temizlenir? Evde jüt halı temizliği yöntemleri
Adres kodu nedir? Adres kodu sorgulama ve öğrenme işlemleri
Jet Sosyete Star TV'de ne zaman yayınlanacak?
Feragat etmenin anlamı nedir? Feragat etmek nedir?
Zuhal Topal'la Sofrada 454. bölüm canlı yayın ve tekrarı izle Zuhal Topal'la Sofrada 15 Ekim 2020 Perşembe puan durumu!
Süresiz nafaka kalkacak mı? Süresiz nafaka düzenlemesi 2. yargı paketinde!
Çukur Kemal öldü mü? Kemal Çukur'dan ayrıldı mı? Uğur Yıldıran Çukur'a veda etti
TRT 1 Gönül Dağı dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Bir Annenin Günahı dizisi Yağmur (Simay Barlas) kimdir?
İbo Show konuğu Serdar Ortaç kaç yaşında, nereli?
Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim kimdir? Pamir Pekin'in yer aldığı diziler
Çoçuk yardım parası nereden alınır? 2020 Çoçuk yardım parası ne zaman , ayın kaçında yatar?
Çukur bu hafta yeni bölüm yayınlanacak mı? 14 Aralık Pazartesi Çukur yok mu?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.