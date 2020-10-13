Oyuncu Zehra Yılmaz, Marmaris tatilinde

Genç dizi oyuncusu Zehra Yılmaz yaz aylarında süren dizi çekimleri sebebiyle tatiline çıkamamıştı.

Başarılı oyuncu yaz aylarında televizyon ekranlarında olan dizisi geçtiğiimiz günlerde final çekimlerini tamamladı.

Dizinin final yapmasını fırsat bilen 26 yaşındaki genç oyuncu Zehra Yılmaz, yaz tatilini kısada olsa yapabilmek için soluğu arkadaşlarıyla birlikte ünlü tatil beldesi Marmaris'te aldı.

Yılmaz, Bodrum Masalı dizisi ile ekranlarda izleyici ile bulunan genç oyuncu ekranların sevilen oyuncuları arasına ismini yazdırmıştı.

Oyuncu ve şarkısı Cem Belevi ile yaklaşık 3 yıldır sevgili olan Zehra Yılmaz düzgün fiziği ve güzelliği ile dikkatleride üzerine çekiyor.

Güzel oyuncu bir yandan çıktığı tatilde denizin, kumun ve sıcak havanın keyfini çıkarırken, sosyal medya hesabından da takipçilerini ihmal etmiyor ve tatilinden görüntüleri hayranlarının beğenisine sunuyor.

Başarılı oyuncu, tatilini bitirdikten sonra İstanbul’a dönüp yeni projeleri için çalışmalara başlayacak.