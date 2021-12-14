Oyuncu ve senarist Emre Gönüllü kimdir?

1995 yılında İstanbul’da doğan, Marmara Üniversitesiluk Bölümünde eğitim aldı. Genç yaşında büyük başarılar elde eden Gönüllü, , Saklambaç, Arka Sokaklar, Akasya Durağı, Kanun Sokaklarda, Lale Devri, Bir Çocuk Sevdim, Farklı Boyut, Karakol Herkes Adalet İster, Muhteşem Yüzyıl, Pis Yedili, Toprağın Çocukları, Yıllar Sonra, Benim İçin Üzülme, Fetih 1453, Kaos Örümcek Ağı, Suskunlar, Suikastçi, Yeşilçam’a Vefa Klibi, Ölümden Korkmuyorum, Kocamın Ailesi, Mahkum, Bir Aşktır Yeşilçam ve Lafını Balla Kestim gibi yapımlarda yer aldı.

Gönüllü, Arka Sokaklar ve Suikastçi gibi kısa filmlerin ise yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenmiştir.