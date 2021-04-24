Oyuncu ve manken Emine Ün kötü haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu

Geçmiş yıllarda yayınlanan Canısı yapımı ile adından söz ettiren eski manken ve oyuncu Emine Ün’den kötü haber geldi. İşadamı eşi Tolga Karakaş’tan ayrılacağını açıklayan Emine Ün merak edilmeye başlandı.

22 Eylül 2012 tarihinde ünlü iş adamı Tolga Karakaş ile dünya evine giren eski manken ve oyuncu Emine Ün boşanma kararı aldığını açıkladı. Açıklamaları sonrasında Emine Ün merak edilmeye başlandı.

Emine Ün kimdir?

24 Eylül 1977 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Emine Ün 1992 yılında henüz 15 yaşındayken mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Hey Girl dergisinin kapak yüzü olan Emine Ün 1997 yılına kadar pek çok dergi ve projede görev aldıktan sonra Mehmet Ali Erbil’in Piyango isimli yarışma programında hostes sunuculuk yaparak adını duyurmuştur.

Dönemin sevilen şarklılarından birisi olan Mahsun Kırmızıgül’ün Sevdalıyım klibinde görev alan Emine Ün daha sonrasında İbrahim Erkal’ın başrolünde olduğu Canısı dizisinde görev alarak üne kavuşmuştur. Uzun süre hiçbir projede görev almayan Emine Ün, 2000 yılında İbrahim Tatlıses’in başrolü olduğu İmparator dizisinde görev aldı. İlk defa 2004 yılında Emre Kınay ile dünya evine giren Emine Ün 2009 tarihinde boşanma kararı alarak evliliğine son verdikten sonra 2012 yılında iş adamı Tolga Karakaş ile evlenmiştir.