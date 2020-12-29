Oyuncu Suna Yıldızoğlu'nu annesi vefat etti

Geçtiğimiz ay babasını kaybeden usta oyuncu Suna Yıldızoğlu, sosyal medyadan annesinin vefat haberini açıkladı. Üst üstte büyük acılar yaşayan Yıldızoğlu, annesinin vefat haberini ‘Annemi kaybettim. Kelimeler kifayetsiz’ notu ile takipçileri ile paylaştı.
Geçtiğimiz ayda babasını kaybetmişti
Suna Yıldızoğlu,kasım ayında babası Patrick William Eddy hayatını kaybetmişti. Babasını kaybettiğini de sosyal medyadan açıklamıştı. Yıldızoğlu’nun babası ayrıca Yasemin Allen’in dedesidir.
Son Güncelleme: 29.12.2020 20:32