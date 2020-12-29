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Oyuncu Suna Yıldızoğlu'nu annesi vefat etti

Usta oyuncu Suna Yıldızoğlu, annesinin vefat haberini sosyal medyadan yaptığı paylaşımda duyurdu. Yıldızoğlu, geçtiğimiz ayda babasını kaybetmişti.

29 Aralık 2020 Salı 20:32
Oyuncu Suna Yıldızoğlu'nu annesi vefat etti
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Geçtiğimiz ay babasını kaybeden usta oyuncu Suna Yıldızoğlu, sosyal medyadan annesinin vefat haberini açıkladı. Üst üstte büyük acılar yaşayan Yıldızoğlu, annesinin vefat haberini ‘Annemi kaybettim. Kelimeler kifayetsiz’ notu ile takipçileri ile paylaştı.

Geçtiğimiz ayda babasını kaybetmişti

Suna Yıldızoğlu,kasım ayında babası Patrick William Eddy hayatını kaybetmişti. Babasını kaybettiğini de sosyal medyadan açıklamıştı. Yıldızoğlu’nun babası ayrıca Yasemin Allen’in dedesidir.



Son Güncelleme: 29.12.2020 20:32
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Anahtar Kelimeler:
Suna YıldızoğluYasemin Allen
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