Oyuncu Şeyma Korkmaz'a rekor teklif

Oyuncu Cüneyt Mete ile evli olan ve en son Affet Beni dizisiyle ekranlarda olan Şeyma Korkmaz bir su firmasından reklam yüzü olması için 1 milyon 450 bin TL’lik teklif geldi. Reklamın sadece Ortadoğu’da yayınlanması bekleniyor.

Yıl sonunda çekimlere başlanılacak olan reklamda oynayacak olan Şeyma Korkmaz’ın Ortadoğu’da geniş bir fan kitlesi mevcut. Daha öncede bir mobilya firmasının reklamlarında boy gösteren oyuncunun bu reklamı da Fas ve Lübnan’da yayınlanmıştı.