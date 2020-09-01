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Oyuncu Şeyma Korkmaz'a rekor teklif

Orta doğu ve Arap ülkelerince çok sevilen ve geniş bir hayran kitlesi olan Şeyma Korkmaz'a rekor reklam teklifi geldi.

01 Eylül 2020 Salı 11:48
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a rekor teklif
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Oyuncu Cüneyt Mete ile evli olan ve en son Affet Beni dizisiyle ekranlarda olan Şeyma Korkmaz bir su firmasından reklam yüzü olması için 1 milyon 450 bin TL’lik teklif geldi. Reklamın sadece Ortadoğu’da yayınlanması bekleniyor.


 

Yıl sonunda çekimlere başlanılacak olan reklamda oynayacak olan  Şeyma Korkmaz’ın Ortadoğu’da geniş bir fan kitlesi mevcut. Daha öncede bir mobilya firmasının reklamlarında boy gösteren oyuncunun bu reklamı da Fas ve Lübnan’da yayınlanmıştı.



Son Güncelleme: 01.09.2020 11:48
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Anahtar Kelimeler:
Şeyma KorkmazReklam Teklifi
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