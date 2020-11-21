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Oyuncu Seda Bakan korona-virüse yakalandığını açıkladı: Grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum

Oyuncu Seda Bakan korona-virüse yakalandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyururken grip dışında kendini iyi hissettiğini söyleyen güzel oyuncu ailesinin , diğer üyelerin ve bebeğinin iyi olduğunu belirtti.

21 Kasım 2020 Cumartesi 21:45
Oyuncu Seda Bakan korona-virüse yakalandığını açıkladı: Grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum
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Oyuncu Seda Bakan korona-virüse yakalandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyururken grip dışında kendini iyi hissettiğini söyleyen güzel oyuncu ailesinin , diğer üyelerin ve bebeğinin iyi olduğunu belirtti.

Mucize Doktor dizisine rol alan 35 yaşındaki Güzel oyuncu Seda Bakan, korona-virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 


Seda Bakan yapmış olduğu açıklamada kendini iyi hissettiğini grip semptomları dışında sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kendisi dışında diğer aile üyelerinin, kızı ve eşinin sağlık durumları iyi olduğunu söylerken bu dönemi fazla zarar görmeden atlatmayı diledi.

Ünlü oyuncu Seda Bakan, sevenlerinden ve takipçilerine dikkatli olmalarını ve maske konusunda uyardı maskelerini hiç çıkarmamalarını istedi. 



Son Güncelleme: 21.11.2020 21:45
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Anahtar Kelimeler:
Seda BakanKorona-virüs
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