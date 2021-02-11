Oyuncu Özge Özder'in annelik sevinci! Çocuğunun ismi dikkat çekti!

Oyuncu Özge Özder’in En Mutlu Günü!

Ekranların güzel ve ünlü oyuncusu Özge Özder annelik sevinci yaşıyor. Özder’in bebeğine vermiş olduğu isim dikkat çekti.

2018 yılının Ağustos’unda müzisyen Sinan Güleryüz ile dünya evine giren güzel oyuncu Özge Özder, bugün yeni doğan bebeği Luna’yı kucağına aldı.

Her İkisinin de Sağlık Durumları Gayet İyi

42 yaşında olan Özge Özder ve bebeği Luna’nın sağlık durumlarının oldukça iyi olduğu öğrenildi. Doğumun ardından konuşan Özge Özder, ‘ Kucağımızdasın artık kızım... Hoş geldin ay kızım’ diyerek yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Luna İsminin Anlamı Ne?

Luna isminin anlamı Dolunay demektir. Bu bakımdan çok güzel ve anlamlı bir isim olarak kullanılmaktadır. Anlamının Dolunay olması, Luna isminin kız çocuklarına verilmesinde oldukça büyük bir etkisinin var olması söz konusudur.

Luna İsmi Kur’an-ı Kerim’de Geçiyor Mu?

Luna ismi Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. Fakat taşımış olduğu anlam bakımından bir bebeğe verilmesinde herhangi bir engel bulunmayan isimeler arasında yer almaktadır. Çünkü bir bebeğe isim verilmesiyle alakalı olarak ilk önceliği bulunan hususların başında o ismin güzel olmasının gerekliliğinin söz konusu olması gereklidir.