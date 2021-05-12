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Oyuncu Onur Saylak ve Gözde Yılmaz'ın Nikah fotoğrafları ortaya çıktı

Geçen yıl sessiz sedasız evlenen çift Onur Saylak ve Gözde Yılmaz'ın evliliklerine dair ilk fotoğraf oyuncu Onur Saylak'ın doğum gününde eşi tarafından paylaşıldı. İşte o fotoğraf...

12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:05
Oyuncu Onur Saylak ve Gözde Yılmaz'ın Nikah fotoğrafları ortaya çıktı
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Başarılı oyuncu Onur Saylak, geçtiğimiz sene menajer Gözde Yılmaz ile evlenmişti. Bugün 44. yaş gününü kutlayan Onur Saylak’ın doğum gününü eşi Gözde Yılmaz bir düğün karesini paylaşarak kutladı. İşte ilk defa görülen o düğün fotoğrafı…

Gözde Yılmaz kimdir?

Özel hayatı ile gündemde yer alan Gözde Yılmaz, medya sektöründe çalışmaktadır. Mesleğe muhabir olarak başlamış ve 2008 senesine kadar bu görevi sürdürmüştür. Eğitimini ise Kültür Üniversitesi Radyo Televizyon ve Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümlerinde almıştır. Gözde Yılmaz, 2008 senesinde ID’ye katılmıştır ve şirketin temsil ettiği sanatçıların dizi ve filmlerinin basın danışmanlığını yapmaya başlamıştır.


Son Güncelleme: 12.05.2021 19:05
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Anahtar Kelimeler:
OnurSaylakGözdeYılmazFotoğraf
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