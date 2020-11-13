Oyuncu Mert Fırat baba oldu

2018 yılında dünya evine giren ünlü oyuncu Mert Fırat ile İdil Fırat çiftinin merakla kucaklarına almayı bekledikleri erkek bebekleri bugün dünyaya geldi. Özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrasında İdil Fırat ile bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İDİL FIRAT KİMDİR ? ASIL MESLEĞİ NEDİR?

1988 yılında dünyaya gelene İdil Fırat ünlü Fenerbahçe asbaşkanı Önder Fırat'ın kızıdır. Üniversite eğitimini Amerika alan Türk güzeli ailesi sayesinde sosyete dünyasına girmiştir. 4 yıl boyunca, Amerika’da yaşayan Fırat burada üniversite eğitimini tamamlamış ardından yüksek lisans yapmıştır. Politika mezunudur. Yüksek lisansı için London School Of Economics'i tercih etmiştir. 5 senedir çalışma hayatında aktif bir şekilde yer almaktadır.5 yıl önce kurulan bir firmanın özel kurucu ortakları arasında yer alan İdil Fırat 2018 yılında Mert Fırat ile yaşamlarını birleştirmişlerdir.