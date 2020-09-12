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Oyuncu Melisa Döngel sütyensiz stili ile dikkatleri çekti

Ekranların sevilen yüzü olan ve Sen Çal Kapımı dizisiyle izleyiciler ile buluşan oyuncu Melisa Döngel nişantaşı sokaklarında sütyensiz stili ile dikkatleri üzerine çekti.

12 Eylül 2020 Cumartesi 12:26
Oyuncu Melisa Döngel sütyensiz stili ile dikkatleri çekti
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20 yaşındaki başarılı ve güzel oyuncu Melisa Döngel şu sıralara televizyonda yayımlanan sen çal kapımı dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor.

Geçtiğimiz sezonlarda Elif, Bizim Hikaye gibi dizilerde rol alan güzel oyuncunun geniş bir hayran kitlesi bulunuyor.

Döngeli geçtiğimiz gün İstanbul Nişantaşı sokaklarında objektiflere takıldı.

Maskesiyle birlikte alışverişe çıkan başarılı oyuncunun sütyensiz stili dikkatleri geçti.


Sosyal mesafe ve maske kuralına uyduğu görülen başarılı oyuncu bir süre arkadaşlarıyla birlikte alışveriş yaptıktan sonra gözlerden kayboldu.

Melisa Döngel'in sütyensiz stili olduğu kadar spor giyim tarzıda dikkatleri çekmeyi başardı.

 

 



Son Güncelleme: 12.09.2020 12:26
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Anahtar Kelimeler:
Melisa DöngelSen çal KapımıMelisa Döngel Sütyensiz Stili
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