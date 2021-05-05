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Oyuncu Hande Soral evliliği hakkında konuştu. “Üç yıldır evliyiz, iki yıldır ayrıyız”

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde oynayan Hande Soral, kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci ile farklı şehirlerde rol aldığı dizilerden kaynaklı uzun süredir görüşemediklerini belirtti. Soral, eşi ile üç yıldır evli olduğunu fakat iki yıldır ayrı kaldıklarını açıkladı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 05:01
Oyuncu Hande Soral evliliği hakkında konuştu. “Üç yıldır evliyiz, iki yıldır ayrıyız”
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Son dakika haberine göre oyuncu olan Hande Soral Women’s Shine dergisinde konuştu. Üç yıl önce kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile evlenen Soral, evliliği hakkında dergiye konuşmada bulundu. Soral, “İki yıldır başka şehirlerde yaşıyoruz. Çok zor. İlişkimize etkisi çok özlem. Ama bunun geçici bir süre olduğunu bildiğimiz için sabrediyoruz” dedi.

Hande Soral, iki yıldır ayrı yaşadıkları için, değişim yaşamadıklarını hala yeni evli sayıldıklarını söyledi. Oyuncu, eşiyle bir arada olduklarında nasıl vakit geçirdiklerini ise şöyle anlattı: “O kadar uzun zamandır ayrıyız ki, bu aralar birlikte olduğumuz zaman uzun uzun sohbet ediyoruz. Birlikte seyretmek için beklediğimiz filmleri seyrediyoruz. Ama en çok seyahate çıkmayı seviyoruz beraber.” dedi.

Evliliğin hakkında korkutucu olmadığını, eşi ile aynı sektörde olduğunu söyledi. Bu durumun avantajları ve dezavantajları olduğunu da dile getiren güzel oyuncu eşi ile flört döneminde gibi olduğunu açıkladı.

34 yaşındaki oyuncu setlere ara verir misiniz sorusuna istemem cevabını verdi. Soral, Öyle bir seçeneğimiz yok. Biz role bakıyoruz. Hemen istemem, eşimin de isteyeceğini düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde sette koronavirüs olduğunu açıklayan oyuncu birçok kişinin olduğunu kendisinin atlattığını söyledi. Çok riskli bir dönemde olduğunu söyleyen oyuncu başka arkadaşlarının da koronavirüs olduğunu söyledi. Kendisinde tat ve koku kaybı olduğunu açıklayan başarılı oyuncu, hafif atlattığını açıkladı. 10 günlük karantina süreci geçirdiğini belirten Hande Soral, herkese dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 05:01
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Anahtar Kelimeler:
Hande SoralOyuncuİsmail DemirciEvlilik
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