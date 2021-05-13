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Oyuncu Gonca Vuslateri iyileşti

Geçtiğimiz günlerde Genç oyuncu gonca Vuslateri’ nin başına sürekli talihsiz kazalar gelerek gündem olmuştu. Önce covid-19’ yakalandı. Tam atlattım derken daha sonra üstüne kaynar su dökülerek hastanelik olmuştu. Oyuncu son olarak kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iyileştiğinin müjdesini verdi.

13 Mayıs 2021 Perşembe 21:42
Oyuncu Gonca Vuslateri iyileşti
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Paylaştığı pozunda yüzüne kırmızı benekler yaparak Semih’a Berksoy’a benzetildiğini paylaşımına düştüğü şu not ile açıkladı. İşte şöyle:

 “Aklandım paklandım taburcu oluyorum. Küçük Semiha Berksoy geliyor. Harika tedavi gördüm. Ne kadar teşekkür etsem az. Herkesi çok seviyorum buradaki.Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Masmavi bir gökyüzünü izlemekle cezalandırılmış bir Meursault gibiyim (Camus kafası) ve dünya gerçekten de ‘akla aykırı bir yerden başkası değil’. Hayat kısa denince hep Kral Lear-Soytarı sahnesindeki çıkarım gelir aklıma: Akıllanmadan yaşlanmamalıydınız da ondan. Akıllanmadan yaşlanmak yok bana. Ama Gonca deliliğime de coşkuyla sevgiyi katarak. Hepimize geçmiş olasın.”


Son Güncelleme: 13.05.2021 21:42
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Anahtar Kelimeler:
GoncavuslateriOyuncuCovid19HastalıkYanmaRisk
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