Oyuncu Feyza Civelek’ten iddialı açıklamalar! “Arkadaşlarımın eskisiyle olacağıma yalnız kalırım.”

Bebek sahilinde görüntülenen genç oyuncu Feyza Civelek, önceki gün magazin muhabirleri ile ayak üstü sohbet etti. Bir zamanların popüler ‘Adını Feriha Koydum’ dizisinde Lara karakterine can veren oyuncu, son olarak Star TV ekranlarında ‘Sol Yanım’ dizisinde rol aldı. Final yapan dizi hakkında açıklama yapan oyuncu, Sol Yanım dizisinin reyting kurbanı olduğunu fakat yazın bir sinema filminde rol alacağını söyledi.

İki ayda 21 kilo veren başarılı oyuncu, her gün günde bir saat yürüdüğünü söyledi. Yeniden kilo almaktan korkan oyuncu dikkat ettiğini belirtti. “Un, şeker ve hamurun tadını unuttum” dedi.

Civelek: “Arkadaşlarımın eskisiyle olacağıma yalnız kalırım.”

26 yaşındaki oyuncu aşk hayatı ile ilgili sorulara iddialı cevaplar verdi. Son zamanlarda yaşanan olaylara göndermede bulunan Feyza Civelek, hayatında biri olmadığını, magazin haberlerini sürekli takip ettiğini söyledi. Oyuncu Civelek: “. Sanat dünyasındaki insanların arkadaşlarının sevgilileriyle ya da eskileriyle beraber olduklarını görüyorum. Öyle olmaktansa yalnız kalmayı tercih ederim. Kimseye güvenimiz kalmadı” açıklaması akıllarda soru işareti bıraktı.





Kiloları hakkında konuşan oyuncu mide ameliyatı geçirmediğini sadece diyet ve sporla zayıfladığını açıkladı. 58 kilo olduğunu söyleyen oyuncu kendisi ile gurur duyduğunu, bakanların dönüp bir daha baktığını söyledi.

İlk dizisi ‘Acemi Cadı’ olan oyuncu daha sonra ‘Sihirli Annem’ ‘Kavak Yelleri’, ‘Adını Feriha Koydum’ ve ‘Güllerin Savaşı’ gibi önemli projelerde yer aldı. Son olarak ‘Sol Yanım’ dizisinde oynayan oyuncu yaz aylarında sinema filmine başlayacağını söyledi.





Magazin muhabirlerinin pandemi döneminde set koşullarını güvenli buluyor musunuz? Bu süreçte öpüşme sahnelerinde oynamayı kabul eder misiniz? sorularına yanıt veren oyuncu, karşı tarafın testi eğer negatif çıkarsa oynayacağını, setlerde gerekli tedbirlerin alındığından bahsetti.

Aşk hayatında da iş hayatı gibi tekliflerin arttığına değinen oyuncu ilk önce kariyerini düşündüğünü söyledi. Sosyal medyadan birçok mesaj alan oyuncu bu tür mesajlara öncelik vermediğini açıkladı.