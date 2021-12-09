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Oyuncu Ertan Kılıç kimdir? Ertan Kılıç nereli, kaç yaşında?

Oyuncu Ertan Kılıç kimdir? Ertan Kılıç nereli? Ertan Kılıç kaç yaşında? Ertan Kılıç evli mi? Ertan Kılıç hangi projelerde yer aldı? Oyuncu ve tiyatrocu Ertan Kılıç'ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor. İşte Ertan Kılıç'ın hayatı hakkındaki detaylar...

09 Aralık 2021 Perşembe 05:24
Oyuncu Ertan Kılıç kimdir? Ertan Kılıç nereli, kaç yaşında?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Ertan Kılıç’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Ertan Kılıç kimdir?

Ertan Kılıç, 1 Nisan 1982 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. 2 yıl boyunca Sakarya Üniversitesinde Muhasebe bölümünde eğitim alan Kılıç, buradaki eğitimini tamamlamasının ardından Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden birincilik derecesi ile mezun olmuştur. İlköğretim, Ortaokul ve Lise eğitimlerini doğduğu şehir olan İzmir’de tamamlayan Kılıç, dünya evine Özge Midilli ile girmiştir. Bu evliliğinden 1 erkek çocuğu vardır. Ertan Kılıç, İzmir ilinde doğmasının yanı sıra Artvin Yusufeli ilçesine kayıtlıdır. Ertan Kılıç’ın burcu ise Koç burcudur.

Üniversite eğitimi aldığı sıralarda  Tiyatro Kulübünde Yeşil Renkli Namus Gazı ve Lütfen Kızımla Evlenirmisin adlı tiyatro oyunlarında sahne almıştır. Konservatuvar zamanında ise Kuva-i Milliye, Cimri, Evlenme ve Medeia isimli oyunlarda oynamıştır. Oyunculuk eğitimini Lale Oraloğlu’ndan almasının yanında Banu Demir^’den tango eğitimi de almıştır. 2017 yılında Üniversitesinden mezuniyetinin ardından İstanbul Devlet Tiyatrosu bünyesinde Bir Şehnaz Oyun, Uyarca ve Çayhane, 2011 ve 2013 senelerı içinde Tiyatro Alkış’ta ise Oyuncaklar, Bir Kümes Müzikali, Pamuk Prenses, Ben Çöp Değilim ve Kim Geldi Biliyorum oyunlarında sahne almıştır.

Ertan Kılıç hangi dizi ve filmlerde rol aldı?                

Oldukça başarılı bir oyuncu ve tiyatrocu olan Ertan Kılıç, Komiser Nevzat, Kollama, Bitmeyen Hikaye, Suskunlar, Beşinci Boyut, Arka sokaklar, Şefkat Tepe, İnsan Aldandı, Küçük Kıyamet ve Nizama Adanmış Ruhlar dizilerinin yanında King Of Sand adlı filmde rol alarak oyunculuk yapmıştır.

 


Son Güncelleme: 09.12.2021 05:24
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