Oyuncu Elit İşcan kim? Aslen nereli?

Son zamanlarda Yaşamayanlar isimli dijital platform dizisinde oynayan ve adından sıkça söz ettiren Elit İşcan, izleyici tarafından oldukça merak ediliyor. Oyuncu Elit İşcan kimdir?
Elit İşcan kim?
12 Ocak 1994 yılı İstanbul doğumlu olan İşcan’ın babası mimar, annesi de bilgisayar programcısıdır. İşcan’ın bir tane kardeşi var. Oyuncu İstanbul Kemer Koleji mezunudur. Yönetmen Reha Erdem’in okula gelip öğrenciler içinden seçmeler yapması sonucu Beş Vakit filminde oynamıştır. İşcan’ın 2005 yılında oynadığı bu yapım ilk filmidir. Ardından oynadığı Küçük Kadınlar isimli dizi ile adını duyurmuştur.
2008 yılında yönetmenliğini Reha Erdem’in yaptığı Hayat Var isimli filmde Hayat karakterine hayat vermiştir. Bu filmde sergilediği oyunculuk ile SİYAD Ödülleri’nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülü’ne aday gösterilmiştir. 2015 yılında ise yönetmenliğini Deniz Gamze Ergüven’in yaptığı Mustang isimli filmde yer almıştır. Bu film 2016 yılı için Fransa’nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü’ne aday gösterilmiştir.
Elit İşcan’ın rol aldığı dizi ve filmler
2006 Beş Vakit- Yıldız
2008 Hayat Var- Hayat
2009 Dersimiz: Atatürk- Küçük Afet İnan
2009 Ölü Yaprak Vuruşu- Nurhan Güneyli
2012 Taş Mektep-Mina
2013 A.Ş.K.- Semra
2015 Mustang -Ece
2018 Yaşamayanlar - Ayşe
2019 Kurşun - /images/haberler/2021/02/z.jpgeynep