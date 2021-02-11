Oyuncu Elit İşcan kim? Aslen nereli?

Son zamanlarda Yaşamayanlar isimli dijital platform dizisinde oynayan ve adından sıkça söz ettiren Elit İşcan, izleyici tarafından oldukça merak ediliyor. Oyuncu Elit İşcan kimdir?

Elit İşcan kim?

12 Ocak 1994 yılı İstanbul doğumlu olan İşcan’ın babası mimar, annesi de bilgisayar programcısıdır. İşcan’ın bir tane kardeşi var. Oyuncu İstanbul Kemer Koleji mezunudur. Yönetmen Reha Erdem’in okula gelip öğrenciler içinden seçmeler yapması sonucu Beş Vakit filminde oynamıştır. İşcan’ın 2005 yılında oynadığı bu yapım ilk filmidir. Ardından oynadığı Küçük Kadınlar isimli dizi ile adını duyurmuştur.

2008 yılında yönetmenliğini Reha Erdem’in yaptığı Hayat Var isimli filmde Hayat karakterine hayat vermiştir. Bu filmde sergilediği oyunculuk ile SİYAD Ödülleri’nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülü’ne aday gösterilmiştir. 2015 yılında ise yönetmenliğini Deniz Gamze Ergüven’in yaptığı Mustang isimli filmde yer almıştır. Bu film 2016 yılı için Fransa’nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü’ne aday gösterilmiştir.

Elit İşcan’ın rol aldığı dizi ve filmler

2006 Beş Vakit- Yıldız

2008 Hayat Var- Hayat

2008-2010 Küçük Kadınlar- Bilge Gezici

2009 Dersimiz: Atatürk- Küçük Afet İnan

2009 Ölü Yaprak Vuruşu- Nurhan Güneyli

2012 Taş Mektep-Mina

2013 A.Ş.K.- Semra

2015 Mustang -Ece

2018 Yaşamayanlar - Ayşe

2019 Kurşun - /images/haberler/2021/02/z.jpgeynep