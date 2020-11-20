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Oyuncu Didem Balçın hamile olduğunu açıkladı

Güzel oyuncu Didem Balçın geçtiğimiz yaz avukat Can Aydın ile dünya evine girmişti. Çiçeği burnunda çiftten müjdeli haber geldi. Didem Balçın hamile olduğunu takipçileriyle paylaştı.

20 Kasım 2020 Cuma 21:31
Oyuncu Didem Balçın hamile olduğunu açıkladı
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Güzel oyuncu Didem Balçın birkaç ay önce gittiği bir Baby shower partisinde “Mom” yazılı bir maske ile fotoğraf çektirmişti. Güzel oyuncu aylar sonra o pozu paylaşarak hamile olduğunu duyurdu.


Balçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerine müjdeli haberi verdi. Balçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Henüz farkında bile değilken ama çok istiyorken çekilmiştik bu fotoğrafı… Çok özel ve güzel bir gündü. Huzur doluydu. Şimdi huzurla ve sağlıkla gel minik melek. Baban, ben ve bir sürü kişi seni heyecanla bekliyor. Dileğimiz, Allah isteyen herkese nasip etsin bu duyguyu. Mutlu ve sağlıklı günler olsun hepimize. Dualarınızı eksik etmeyin, arada yollayın bize”



Son Güncelleme: 20.11.2020 21:31
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Anahtar Kelimeler:
BebekDidem Balçın
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