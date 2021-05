Oyuncu Derya Şensoy, Celal Can Algül ile görüntülendi

Son dönemlerde magazin dünyasının gündemine sık sık gelen başarılı, güzel ve ünlü oyuncu Derya Şensoy, yeniden gündeme geldi. Derya Şensoy, son olarak İstanbul Cihangir’de Celal Can Algün adında biriyle görüntülenmişti. Celal Can Algül’ün kim olduğu merak ediliyor. Bundan dolayı Celal Can Algün telaşa kapılmıştı.

Celal Can Algün Kimdir?

Celal Can Algün, Namık Kemal Üniversitesi’nden mezundur. İş adamı olarak dikkat çekmektedir. Şimdiye kadar birçok projenin altına imzasını atmıştır. Resmi Instagram hesabına bakacak olursak celalcanalgul olarak dikkat çekiyor.

Ferhan Şensoy ile Derya Baykal çiftinin kızı olan Derya Şensoy, geçtiğimiz yıllarda başarılı oyuncu Sarp Levendoğlu ile ilişki yaşamış ve sonrasında ayrılık kararı almışlardı. Derya Şensoy son olarak Celal Can Algün ile yakalandı.