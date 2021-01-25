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Oyuncu Deniz Can Aktaş'ın gerçek mesleği duyanları şaşkına çevirdi

TV ekranlarının sevilen dizilerinden Menajerimi Ara'da oynayan Deniz Can Aktaş hakkında hiç bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Yakışıklı oyuncu hakkında ortaya çıkan bu gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi.

25 Ocak 2021 Pazartesi 17:32
Oyuncu Deniz Can Aktaş'ın gerçek mesleği duyanları şaşkına çevirdi
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1993 yılında İstanbul doğumlu olan Deniz Can Aktaş, son zamanlarda adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Magazin gündeminden düşmeyen yakışıklı oyuncunun TV ekranlarında yayınlanan 'Menajerimi Ara' dizisindeki performansı da konuşuluyor. Fakat başarılı oyuncuyu sadece oyuncu olarak bilenler için ilginç bir haberiiz var.

Ahsen Eroğlu ile birlikte rol aldığı dizide oyunculuğunu çok iyi kullanan Deniz Can Aktaş'ın gerçek mesleğinin oyunculuk olmadığı ortaya çıktı. Deniz Can Aktaş'ın Piri Reis Üniversitesi'nde eğitimini tamamladığı öğrenilirken yakışıklı oyuncunun Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduğu belirtildi. 

Eğitim aldığı bölümü devam etmeme kararı alan Deniz Can Aktaş'ın oyunculuğa yöneldiği aktarılırken dedesinin de denizci olduğu ve denizcilik mesleğinin aileden geldiği ifade edildi.



Son Güncelleme: 25.01.2021 17:32
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