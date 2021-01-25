Oyuncu Deniz Can Aktaş'ın gerçek mesleği duyanları şaşkına çevirdi

1993 yılında İstanbul doğumlu olan Deniz Can Aktaş, son zamanlarda adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Magazin gündeminden düşmeyen yakışıklı oyuncunun TV ekranlarında yayınlanan 'Menajerimi Ara' dizisindeki performansı da konuşuluyor. Fakat başarılı oyuncuyu sadece oyuncu olarak bilenler için ilginç bir haberiiz var.

Ahsen Eroğlu ile birlikte rol aldığı dizide oyunculuğunu çok iyi kullanan Deniz Can Aktaş'ın gerçek mesleğinin oyunculuk olmadığı ortaya çıktı. Deniz Can Aktaş'ın Piri Reis Üniversitesi'nde eğitimini tamamladığı öğrenilirken yakışıklı oyuncunun Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduğu belirtildi.

Eğitim aldığı bölümü devam etmeme kararı alan Deniz Can Aktaş'ın oyunculuğa yöneldiği aktarılırken dedesinin de denizci olduğu ve denizcilik mesleğinin aileden geldiği ifade edildi.