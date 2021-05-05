Oyuncu Damla Sönmez'den Hürriyet'in tutumuna tepki

Başarılı oyuncu Damla Sönmez, Re Touch Mag dergisinin yeni sayısına kapak oldu. Sönmez, dergiye röportaj verdi.

Sönmez’e yöneltilen sorulardan biri de “Çok ciddi bir tiyatro ve sanat eğitimine sahipsin. Sence eğitim şart mı?” sorusu oldu. Güzel oyuncu bu soruya şu cümlelerle yanıt verdi:

“Benim eğitime yönlenmem hep meraktan. Sevdiğin bir mesleğin olduğunda, meslekle ilgili yeni şeyler öğrenmek angarya değil de eğlenceye dönüşüyor. Eğitim tabii ki hayatın her alanında önemli ama illa şu eğitim şart diye bir şey yok. Konservatuvar mezunu olmayan muazzam oyuncular var. Yurtdışında, yurtiçinde katıldığım birçok atölye bana başka başka yöntemler öğretti. Karakterle, hikayeyle karşılaştığımda en doğru ve katmanlı şekilde etlendirip kemiklendirebilmek için, var olan yollarımı çeşitlendirebilmek için önemli eğitim.”

Bu röportaj üzerine Hürriyet bir haber yaptı. Haberin başlığını ise “Damla Sönmez: Oyunculuk için eğitim şart değil.” şeklinde attı. Bunu gören oyuncu haberin başlığını eleştirdi.

Sönmez, sosyal medya hesabından tepkisini dile getirerek şu paylaşımı yaptı: