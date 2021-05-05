İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...

Oyuncu Damla Sönmez'den Hürriyet'in tutumuna tepki

Çukur dizisinin kadrosunda yer alan başarılı oyuncu Damla Sönmez, Hürriyet'in yaptığı habere resmi sosyalm medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdi. Sönmez, "Yayınladığınız röportajı okuyup başlığı öyle koysanız keşke..." dedi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:01
Oyuncu Damla Sönmez'den Hürriyet'in tutumuna tepki
Takip Et:

 Başarılı oyuncu Damla Sönmez, Re Touch Mag dergisinin yeni sayısına kapak oldu. Sönmez, dergiye röportaj verdi.

Sönmez’e yöneltilen sorulardan biri de “Çok ciddi bir tiyatro ve sanat eğitimine sahipsin. Sence eğitim şart mı?” sorusu oldu.  Güzel oyuncu bu soruya şu cümlelerle yanıt verdi:

“Benim eğitime yönlenmem hep meraktan. Sevdiğin bir mesleğin olduğunda, meslekle ilgili yeni şeyler öğrenmek angarya değil de eğlenceye dönüşüyor. Eğitim tabii ki hayatın her alanında önemli ama illa şu eğitim şart diye bir şey yok. Konservatuvar mezunu olmayan muazzam oyuncular var. Yurtdışında, yurtiçinde katıldığım birçok atölye bana başka başka yöntemler öğretti. Karakterle, hikayeyle karşılaştığımda en doğru ve katmanlı şekilde etlendirip kemiklendirebilmek için, var olan yollarımı çeşitlendirebilmek için önemli eğitim.” 

Bu röportaj üzerine Hürriyet bir haber yaptı. Haberin başlığını ise “Damla Sönmez: Oyunculuk için eğitim şart değil.” şeklinde attı. Bunu gören oyuncu haberin başlığını eleştirdi.

Sönmez, sosyal medya hesabından tepkisini dile getirerek şu paylaşımı yaptı:




Son Güncelleme: 05.05.2021 18:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DamlaSönmezTwitterTepki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor İsmail nişanlısı Gamze Atakan kimdir, Gamze Atakan instagram adresi nedir?
Survivor İsmail nişanlısı Gamze Atakan kimdir, Gamze Atakan instagram adresi nedir?
Bill Gates boşanıyor mu? Bill Gates neden boşanıyor?
Bill Gates boşanıyor mu? Bill Gates neden boşanıyor?
BBG 06 Alper kimdir, neden öldü?
BBG 06 Alper kimdir, neden öldü?
Almeda Abazi bebeğinin cinsiyeti ne? Almeda Abazi doğum yaptı mı, bebeğinin adını ne koydu?
Almeda Abazi bebeğinin cinsiyeti ne? Almeda Abazi doğum yaptı mı, bebeğinin adını ne koydu?
Rapçi Murda bebeği neden öldü?
Rapçi Murda bebeği neden öldü?
Murda kimdir, gerçek adı ne? Rapçi Murda nereli?
Murda kimdir, gerçek adı ne? Rapçi Murda nereli?

Popüler Haberler

2021 yılında hac yapılmayacak mı? Suudi Arabistan'dan flaş karar!
Chelsea-Real Madrid karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda?
Emanet dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Emanet dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Seksenler dizisi Suna kimdir? Eda Akalın hakkında bilgiler
Kefilsiz kredi çekilir mi, nasıl çekilir? 2021
Defne ile Son Gece oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Pedofili nedir? Pedofili kelime anlamı nedir?
Aile hekimliğimi nasıl öğrenebilirim? Adresime göre aile hekimim kim?
PTT plakadan hgs bakiye sorgulama 2021
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı?
Bebeğin kan grubu anne karnında öğrenilebilir mi? Bebeklerde kan grubu öğrenme dönemi
Kırmızı Oda Şehrazat kimdir? Gerçek adı nedir? Melisa Aslı Pamuk hakkında bilgiler
Günlük burç yorumları; 1 Mayısıs 2021 Cumartesi burç yorumları
TRT Spor Stadyum Tümer Metin programda neden yok? Tümer Metin hasta mı, koronavirüs mü oldu?
Twitter nasıl tt olunur, bir konu nasıl tt yapılır?
Survivor Barış kimdir? Barış Özbek doğum tarihi
Seksenler dizisi Gamze karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ecmel İs kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne oyuncuları ve konusu
Şok Market ürünlerinden Alcatel 1T 10'' tablet özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Sefirin Kızı 52.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Star TV
Kanunsuz Topraklar konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.