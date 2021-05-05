Oyuncu Damla Sönmez'den Hürriyet'in tutumuna tepki

Başarılı oyuncu Damla Sönmez, Re Touch Mag dergisinin yeni sayısına kapak oldu. Sönmez, dergiye röportaj verdi.
Sönmez’e yöneltilen sorulardan biri de “Çok ciddi bir tiyatro ve sanat eğitimine sahipsin. Sence eğitim şart mı?” sorusu oldu. Güzel oyuncu bu soruya şu cümlelerle yanıt verdi:
Bu röportaj üzerine Hürriyet bir haber yaptı. Haberin başlığını ise “Damla Sönmez: Oyunculuk için eğitim şart değil.” şeklinde attı. Bunu gören oyuncu haberin başlığını eleştirdi.
Sönmez, sosyal medya hesabından tepkisini dile getirerek şu paylaşımı yaptı:
Son Güncelleme: 05.05.2021 18:01