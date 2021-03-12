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Oyuncu Chloe Ferry'den çekim sonrası yürekleri hoplatan görüntüler

25 yaşındaki İngiliz oyuncu Chloe Ferry bir markanın reklam çekimleri sonrasında stüdyodan çıkarken görüntülendi. Chloe Ferry derin döğüs dekolteli kıyafetiylr yürekleri hoplattı.

12 Mart 2021 Cuma 22:36
Oyuncu Chloe Ferry'den çekim sonrası yürekleri hoplatan görüntüler
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Karantina döneminde evine kapanan ve her türlü reklam çekimlerine ara veren oyuncu Chloe Ferry, başlayan normalleşme ile sahalara geri döndü.

Genellikle reklam çekimlerinde verdiği iddialı pozlar ve güzelliği ile konuşulan güzel yıldız son olarak bir markanın çekimlerinden sonra paparazzilere yakalandı.

Ülkesindeki ünlü bir markanın gelecek yaz aylarında ki kıyafetleri için Newcastle'daki stüdyolara giden Ferry çekimler sonrasında çıkışta objektilere yakalandı.

Stüdyoda verdiği pozlar şimdilik kamuoyu ile paylaşılmazken, güzel oyuncunun giydiği kıyafet epey dikkatleri çekti.

Chloe Ferry, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle paparazilerin objektiflerine takıldı.

İşte güzel yıldıznı stüdyo çıkışında kameralara takılan o  çok özel pozları 



Son Güncelleme: 12.03.2021 22:36
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