Oyuncu Chloe Ferry'den çekim sonrası yürekleri hoplatan görüntüler

Karantina döneminde evine kapanan ve her türlü reklam çekimlerine ara veren oyuncu Chloe Ferry, başlayan normalleşme ile sahalara geri döndü.

Genellikle reklam çekimlerinde verdiği iddialı pozlar ve güzelliği ile konuşulan güzel yıldız son olarak bir markanın çekimlerinden sonra paparazzilere yakalandı.

Ülkesindeki ünlü bir markanın gelecek yaz aylarında ki kıyafetleri için Newcastle'daki stüdyolara giden Ferry çekimler sonrasında çıkışta objektilere yakalandı.

Stüdyoda verdiği pozlar şimdilik kamuoyu ile paylaşılmazken, güzel oyuncunun giydiği kıyafet epey dikkatleri çekti.

Chloe Ferry, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle paparazilerin objektiflerine takıldı.

İşte güzel yıldıznı stüdyo çıkışında kameralara takılan o çok özel pozları