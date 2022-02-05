Oyuncu Ceren Hindistan’dan eski sevgilisi Ümit Aslan’a şok edici sözler! Ceren Hindistan eski sevgilisi Ümit Aslan'a sözleri...

Magazin dünyasında gündem konusu olan oyuncu Ceren Hindistan’ın eski sevgilisi Ümit Aslan’a verdiği gözdağı herkes tarafından merak ediliyor.
Ceren Hindistan’dan Ümit Aslan’a gözdağı: Konuşursam sokağa çıkamazsın!
Hakkında koruma kararı çıkartılan Ceren Hindistan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
“Erkek diye ortada gezen bir müsveddenin bana karşı koruma kararı çıkarmasına saatlerdir kahkaha atıyorum. Yavrum bu kadar mı korktun benden Aslan parçası…Daha bir şey açıklamadım. Asıl açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın, biliyorsun. Aslan olmuş kedicik. Neyse bir ay süreyle korun bakalım… Şunu da söyleyeyim; mayın basana kadar sessizdir. Damarıma basmaya devam edersen asıl o zaman miyavlatırım. Şirket hesabından da devamlı sayfamda geziyorsun… Azıcık git soluklan, bir su iç, bir yemek ye. Merak etme senin gibi yazıp geri vites yapıp silmiyorum. Kalıyor sayfamda, istediğin zaman girip görürsün. Elimde tarihiyle dayak yediğim fotoğraflardan tutun da sığındığım otel sahiplerinin şahitlik beyanlarına kadar her şey elimizde var. Ben var sayımlarla değil belgelerle hareket ederim.” Şeklinde ifadeler kullandı.