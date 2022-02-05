Oyuncu Ceren Hindistan’dan eski sevgilisi Ümit Aslan’a şok edici sözler! Ceren Hindistan eski sevgilisi Ümit Aslan'a sözleri...

Magazin dünyasında gündem konusu olan oyuncu Ceren Hindistan’ın eski sevgilisi Ümit Aslan’a verdiği gözdağı herkes tarafından merak ediliyor.

Ceren Hindistan’dan Ümit Aslan’a gözdağı: Konuşursam sokağa çıkamazsın!

Uzun bir zamandan beri ekranlarla arasını açan ve bu zaman içerisinde anne olan Ceren Hindistan, 2 yıl beraberlik yaşadığı ve kızının babası olan Ümit Aslan’a kendisi hakkında koruma kararı aldırmasına yönelik sert tepkiler verdi. Eski sevgilisi ve kızı Arya’nın babası Ümit Aslan’ın kendisine şiddet uyguladığını, kemerle dövdüğünü iddia eden Ceren Hindistan, sosyal medya hesaplarından Ümit Aslan hakkında iddialarda bulunmuştu. Bundan dolayı Ümit Aslan, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak eski sevgilisi Ceren Hindistan’a karşı koruma kararı aldırdı. Ceren Hindistan’ın kendine iftira attığını söyleyen Ümit Aslan, “Bana bu iddialarından iki gün önce ‘Ümit’çiğim diye mesaj attı, kendisine cevap vermedim” şeklinde ifadeler kullandığını belirtti.

Hakkında koruma kararı çıkartılan Ceren Hindistan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

“Erkek diye ortada gezen bir müsveddenin bana karşı koruma kararı çıkarmasına saatlerdir kahkaha atıyorum. Yavrum bu kadar mı korktun benden Aslan parçası…Daha bir şey açıklamadım. Asıl açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın, biliyorsun. Aslan olmuş kedicik. Neyse bir ay süreyle korun bakalım… Şunu da söyleyeyim; mayın basana kadar sessizdir. Damarıma basmaya devam edersen asıl o zaman miyavlatırım. Şirket hesabından da devamlı sayfamda geziyorsun… Azıcık git soluklan, bir su iç, bir yemek ye. Merak etme senin gibi yazıp geri vites yapıp silmiyorum. Kalıyor sayfamda, istediğin zaman girip görürsün. Elimde tarihiyle dayak yediğim fotoğraflardan tutun da sığındığım otel sahiplerinin şahitlik beyanlarına kadar her şey elimizde var. Ben var sayımlarla değil belgelerle hareket ederim.” Şeklinde ifadeler kullandı.