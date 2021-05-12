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Oyuncu Büşra Pekin’in babası Volkan Pekin hayata gözlerini yumdu

Oyuncu Büşra Pekin, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla babası Volkan Pekin’in hayatını kaybettiğini açıkladı. Babasının pazartesi günü kalp krizi geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini duyuran Büşra Pekin’e takipçileri başsağlığı diledi. İşte Pekin’in yaptığı açıklama...

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:54
Oyuncu Büşra Pekin’in babası Volkan Pekin hayata gözlerini yumdu
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Oyuncu Büşra Pekin’in acı günü. Güzel oyuncu Büşra Pekin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, babası Volkan Pekin’in hayata gözlerini yumduğunu açıkladı. Kalp krizi sebebiyle babasının vefat ettiğini duyuran Pekin’e takipçileri destek ve başsağlığı mesajları yolladı. İki sene önce de kalbinden rahatsızlanan ve ani bir şekilde ameliyat olan Volkan Pekin, uzun bir süre tedavi görmüştü. Pazartesi sabaha karşı tekrar fenalaşan Volkan Pekin, bu kez geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Bu haberi Instagram hesabından takipçilerine duyuran Büşra Pekin, babasına rahmet diledi. İşte Büşra Pekin’in yaptığı açıklama...


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:54
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Anahtar Kelimeler:
Büşra PekinVolkan Pekin
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