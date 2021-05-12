Oyuncu Büşra Pekin’in babası Volkan Pekin hayata gözlerini yumdu

Oyuncu’in acı günü. Güzel oyuncu Büşra Pekin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, babası’in hayata gözlerini yumduğunu açıkladı. Kalp krizi sebebiyle babasının vefat ettiğini duyuran Pekin’e takipçileri destek ve başsağlığı mesajları yolladı. İki sene önce de kalbinden rahatsızlanan ve ani bir şekilde ameliyat olan Volkan Pekin, uzun bir süre tedavi görmüştü. Pazartesi sabaha karşı tekrar fenalaşan Volkan Pekin, bu kez geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Bu haberi Instagram hesabından takipçilerine duyuran Büşra Pekin, babasına rahmet diledi. İşte Büşra Pekin’in yaptığı açıklama...