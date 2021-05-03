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Oyuncu Burcu Biricik’ten örnek davranış! Hediye yerine bağış yapılmasını istedi

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, kısa süre önce gerçekleşen doğum günü için sevenlerine kendisine hediye almaları yerine Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) bağış yapılmasını istedi. Bu davranışı ile örnek olan oyuncu kendisini için en güzel hediyenin bu olacağını açıklayarak teşekkür etti.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:12
Oyuncu Burcu Biricik’ten örnek davranış! Hediye yerine bağış yapılmasını istedi
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Ünlü oyuncu Burcu Biricik, sosyal medyada yaptığı önek hareket ile takdir topladı. Ünlü oyuncu kısa süredir gündemden düşmeyerek adını duyururken şimdi ise önek davranışı ile gönülleri fethetti. Yetenekli oyuncu, 4 Mayıs’ta gerçekleşecek doğum günü için sevenlerine doğum günü yerine Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'na (TODEV) bağış yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

32 yaşına girecek olan oyuncu sevenlerine çağrıda bulunurken kendisi için bu hediyenin daha anlamlı olduğunu ifade etti. Rol gereği otizmli bir annenin yaşadığı zorlukları gören oyuncu küçük büyük yardımın fark etmeksizin hediyenin en güzeli bu olacağını söyledi.

Son zamanlarda yaşlandığını düşünen oyuncu küçük botoksları olduğunu fakat estetiği olmadığını söyledi.  Pandemi süresinde fazla yemek yediğini belirten oyuncu son dönemlerde küfür hakkında söylediği çarpıcı açıklamaları ile dikkat çekmişti.




Son Güncelleme: 03.05.2021 15:12
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Otistiklere Destek Ve Eğitim Vakfı (TODEV)BağışBurcu Biricik
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