Oyuncu Burcu Biricik’ten örnek davranış! Hediye yerine bağış yapılmasını istedi

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, sosyal medyada yaptığı önek hareket ile takdir topladı. Ünlü oyuncu kısa süredir gündemden düşmeyerek adını duyururken şimdi ise önek davranışı ile gönülleri fethetti. Yetenekli oyuncu, 4 Mayıs’ta gerçekleşecek doğum günü için sevenlerine doğum günü yerine Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'na (TODEV) bağış yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

32 yaşına girecek olan oyuncu sevenlerine çağrıda bulunurken kendisi için bu hediyenin daha anlamlı olduğunu ifade etti. Rol gereği otizmli bir annenin yaşadığı zorlukları gören oyuncu küçük büyük yardımın fark etmeksizin hediyenin en güzeli bu olacağını söyledi.

Son zamanlarda yaşlandığını düşünen oyuncu küçük botoksları olduğunu fakat estetiği olmadığını söyledi. Pandemi süresinde fazla yemek yediğini belirten oyuncu son dönemlerde küfür hakkında söylediği çarpıcı açıklamaları ile dikkat çekmişti.