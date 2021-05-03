Oyuncu Burcu Biricik’ten örnek davranış! Hediye yerine bağış yapılmasını istedi

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, sosyal medyada yaptığı önek hareket ile takdir topladı. Ünlü oyuncu kısa süredir gündemden düşmeyerek adını duyururken şimdi ise önek davranışı ile gönülleri fethetti. Yetenekli oyuncu, 4 Mayıs’ta gerçekleşecek doğum günü için sevenlerine doğum günü yerine Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'na (TODEV) bağış yapmaları konusunda çağrıda bulundu.
Son zamanlarda yaşlandığını düşünen oyuncu küçük botoksları olduğunu fakat estetiği olmadığını söyledi. Pandemi süresinde fazla yemek yediğini belirten oyuncu son dönemlerde küfür hakkında söylediği çarpıcı açıklamaları ile dikkat çekmişti.
Son Güncelleme: 03.05.2021 15:12