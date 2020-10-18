Oyuncu Burak Deniz'den ilginç itiraf: Paris Hilton beni görüp Türk arkadaşına sormuş

Konuk olarak katıldığı bir Youtube kanalında kendisine yöneltilen soruları tüm samimiyeti ile cevaplayan sevilen oyuncu Burak Deniz çok ilginç bir şey itiraf etti.

Kendisine yöneltilen Jessica Biel ve Paris Hilton’dan hangisi ile yemeğe çıkmak istersin sorusuna Paris Hilton’un kendisini sosyal medyada görüp bir arkadaşına ünlü olup olmadığın sorduğunu ve kendisiyle yemeğe gitmek istediğinden bahseden Burak Deniz sorunun cevabı olarak Jessia Biel’i seçtiğini söyledi.

"KIZ HAVA ATMAK İSTERKEN KAFAMI VURDUM"

Ünlü Oyuncuya sorulan "Birini etkilemek için yaptığın en aptalca şey nedir?" sorusuna cevap olarak Kocaeli’nde minibüste yolculuk yaparken en arkada olan güzel bir kız etkilemek için bakış atarken kafasını minibüs demirine çarptığını anlattı

Şu aralar Didem Soydan ile birlikte olan 29 yaşındaki sevilen oyuncu oyunculuk performansı olarak çok beğenilen ve son dönemlerinde aşk hayatından oldukça bahsettiriyor.