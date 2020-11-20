Oyuncu Bergüzar Korel, hamilelik kilolarını vermeye karar verdi

2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile yollarını birleştiren Bergüzar Korel, ikinci çocuğunu mart ayında kucağına aldı. Korel hamilelik kiloları için harekete geçerken bu durumu sosyal medyada üzerinden paylaştı. Sürekli yapılan kilo verme baskılarını ti’ye alan Korel kilo verme sürecine nasıl karar verdiğini paylaştığı fotoğrafı ile anlattı.

Korel kendi istediği zamanda kendi istediği şekilde kilo verme sürecine girdiğini belirtti.

Kendini nasıl görmek istiyorsa nasıl mutlu hissedecekse kendi yöneimi ve kontrolünde stres yapmadan hamilelikte aldığı 10 kilo için vedalaşma vaktinin geldiğini belirtti.Kilo verme nedeninin vücudun alışkın olmadı kilo sebebiyle oluşan ağrılar için yapacağını keyif ve zevklerinden ödün vermeden hareket, üç öğün, bolca su, erken akşam yemeği ve rafine şeker ve glutenden uzak durarak yapmayı planladığını aktardı.

Bu sürece hazır olmak için 9 aylık bir sürenin geçtiğini bu süreçte ek gıda ile düzenini oluşturmayı beklediğini söyledi.

Takipçilerine seslenen Beygüzar Korel ‘Keyfiniz ne zaman isterse ne zaman kilo vermek isterseniz o zaman verin diyerek ‘ takipçilerine tavsiyede bulundu.

