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Oyuncu Ayşe Eşmeli Ayar kimdir? Ayşe Eşmeli Ayar nereli, kaç yaşında?

Oyuncu Ayşe Eşmeli Ayar kimdir? Ayşe Eşmeli Ayar nereli? Ayşe Eşmeli Ayar kaç yaşında? Ayşe Eşmeli Ayar kimle evli? Ayşe Eşmeli Ayar hangi projelerde yer aldı? Oyuncu Ayşe Eşmeli Ayar'ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

10 Aralık 2021 Cuma 06:03
Oyuncu Ayşe Eşmeli Ayar kimdir? Ayşe Eşmeli Ayar nereli, kaç yaşında?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Ayşe Eşmel Ayar’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Ayşe Eşmeli Ayar kimdir?

7 Ocak 1985 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Babasının mesleğinden dolayı birçok şehirde yaşamak zorunda kalmıştır. Ortaokul eğitimini tamamlamasının ardından Antalya Koleji’nde 8 sene profesyonel olarak basketbol sporuyla ilgilenmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi İntenet Gazeteciliği bölümünden mezun olmuştur. Üniversitedeki eğitimini tamamlamasının ardından meslek hayatına sunuculuk ve oyunculuk ile devam etmiştir. Dünya evine Eski Show TV Genel Müdürü ve TNT yayın yönetmeni, Trabzonspor basketbol takımı başkanı Saner Ayar ile girmiştir. Evliliğinden Kaan ve Ali adında 2 erkek çocuğu vardır. Ayşe Eşmeli Ayar 2006 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizide Buket karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda yazarlık yapan Ayar, Kalenya Koruyucuları ve Zaman Krallığı isimli kitapları kaleme almıştır.

 


Son Güncelleme: 10.12.2021 06:03
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