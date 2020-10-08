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Oyuncu Aslı Bekiroğlu spor pozlarıyla sanal alemde olay oldu

24 yaşındaki ünlü dizi oyuncusu Aslı Bekiroğlu sanal alemde verdiği spor pozlarıyla olay oldu. Yıldız oyuncunun bu pozlarına bazı takipçileri tarafından eleştiriler geldi.

08 Ekim 2020 Perşembe 13:53
Oyuncu Aslı Bekiroğlu spor pozlarıyla sanal alemde olay oldu
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Güzel oyuncu  Aslı Bekiroğlu karantina sonrasında çıktığı tatilini bitirdi ve evine döndü.

Sevgilisiyle birlikte romatik bir tatil geçiren yıldız oyuncu bu sıralar yeni projeler için çalışıyor.

Bir yandan iş hayatı ile meşgul olan oyuncu Aslı Bekiroğlu diğer yandan sporunuda ihmal etmiyor.

Tam bir spor aşığı olduğu bilinen güzel oyuncu, spor yaparken çektiği pozlarınıda  hayranlarıyla sanal alemde paylaşmayı ihmal etmedi.


Yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan başarılı oyuncunun spor pozları kısa süre içinde binlerce beğeni alırken bazı takipçileride eleştiri yaptı.

Bekiroğlu'nun spor yaparken çektiği pozları gören bazı takipçileri 'neden kendini teşhir ediyorsun, spor mu bu' yorumu yaptı.

Bazı takipçileri ise güzel oyuncuya zaten güzel olduğunu bunun için kendisini göstermesine gerek olmadığını söyledi.

İŞte Aslı Bekiroğlu'nun bazı takipçileri tarafından eleştirilen o pozları 

 

 

 



Son Güncelleme: 08.10.2020 13:53
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Aslı BekiroğluOyuncu Aslı Bekiroğlu
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