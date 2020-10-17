Öykü Serter'den cesur pozlar!

Bir zamanlar ekranlara damga vuran programların sunuculuğunu üstlenen ve geniş bir hayran kitlesi olan Öykü Serter şu sıralar ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Aynı zaman iyi bir yüzme antrenörü olan Öykü Serter son olarak bir moda programında sunuculuk görevini yürütmüştü.

45 yaşındaki ünlü sunucu bir zamanlar ekranlarda olduğu gibi şimdide sanal alemde esiyor.

Birbirinden iddialı pozlar hayranlarının karşısına çıkan Serter'in sanal alemde 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Serter son olarak tbt etiketiyle ınstagramda paylaşığı foroğrafıyla beğenileri topladı.Ayrıca ünlü sunucu bu iddialı pozunun altınada özlem notunu düşmeyi ihmal etmedi.

İşte güzel sunucu Öykü Serter'in hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldığı o çok özel pozu