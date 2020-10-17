İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam olduğunu söylemeyen kısıtlanacak!
Son Dakika
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam...
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!
Son Dakika
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!
Sigara paketleri ve pile depozito uygulaması! Kanun teklifi mecliste!
Sigara paketleri ve pile depozito...
16 Ekim tarihli atamalar resmi gazete'de yayımlandı
16 Ekim tarihli atamalar resmi...

Öykü Serter'den cesur pozlar!

Bir zamanlar ekranlarda esen ve şu sıralar televizyonlardan uzak duran ünlü sunucu Öykü Serter Instagram'dan yaptığı cesur paylaşım ile olay oldu.

17 Ekim 2020 Cumartesi 20:28
Öykü Serter'den cesur pozlar!
Takip Et:

Bir zamanlar ekranlara damga vuran programların sunuculuğunu üstlenen ve geniş bir hayran kitlesi olan Öykü Serter şu sıralar ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Aynı zaman iyi bir yüzme antrenörü olan Öykü Serter son olarak bir moda programında sunuculuk görevini yürütmüştü.

45 yaşındaki ünlü sunucu bir zamanlar ekranlarda olduğu gibi şimdide sanal alemde esiyor.

Birbirinden iddialı pozlar hayranlarının karşısına çıkan Serter'in sanal alemde 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.


Serter son olarak tbt etiketiyle ınstagramda paylaşığı foroğrafıyla beğenileri topladı.Ayrıca ünlü sunucu bu iddialı pozunun altınada özlem notunu düşmeyi ihmal etmedi.

İşte güzel sunucu Öykü Serter'in hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldığı o çok özel pozu 

 

 

 



Son Güncelleme: 17.10.2020 20:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
öykü Serteröykü Serter Paylaşım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı
Onur Ünlü kimdir? Sevgilisi Hazar Ergüçlü’yü aldattı mı? İhanet iddiaları gerçek mi?
Onur Ünlü kimdir? Sevgilisi Hazar Ergüçlü’yü aldattı mı? İhanet iddiaları gerçek mi?
Sadakatsiz dizisinin
Sadakatsiz dizisinin "Selçuk"u Tarık Emir Tekin, ünlü çiftin oğlu çıktı
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'nın kızının adı belli oldu
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'nın kızının adı belli oldu
Rapçi Cardi B çıplak fotoğrafını paylaştı!
Rapçi Cardi B çıplak fotoğrafını paylaştı!
Onur Ünlü'nün Hazar Ergüçlü'yü aldattığı iddiası sosyal medyayı salladı
Onur Ünlü'nün Hazar Ergüçlü'yü aldattığı iddiası sosyal medyayı salladı

Popüler Haberler

Genç girişimci destek kredisi şartları 2020
Albaraka Türk Bankası personel alımını nasıl yapıyor? Personel alım şartları neler?
Hasta kabul sekreterliği eğitimi içeriği nedir? Hasta kabul sekreterliği görevleri ve çalışma alanları
17 Ekim 2020 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı 17 Ekim 2020 Cumartesi Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 17 Ekim 2020 Cumartesi
Çoban istihdam desteğinin koşulları nelerdir? 2020 çoban desteği ne kadar?
Çocukluk Hanife karakterini kim canlandırıyor? Nihal Menzil kimdir?
2020 meb.gov.tr 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı! LGS Tercihleri ne zaman bitecek?
1999 Yılı öncesi işe girişlilerin emeklilik avantajları nelerdir? 2020
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Ekim 2020 Geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır?
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yabancı film yapım ve dizi film destek başvuruları başladı!
Yeni işe başlayan sigortalı çalışan ne zaman emekli olur?
Benim Tatlı Yalanım dizisi neden gün değiştirdi? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kanalların yayın akışları 8 Şubat Cumartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Kamu bankaları sıfır konutlarda 1 Ocak itibarıyla faizleri 0,79'a indirecek!
Menajerimi Ara'a katılan Pınar Ünsal Kimdir? Leyla karakteri kimdir?
Süt parası başvurusu nereye yapılır? 2020 Süt parası ayın kaçında yatıyor?
Çocukluk dizisi Hayalet kimdir? Batuhan Gelenler'in hayatı!
Saç ekimi güncel fiyatları 2020
Kuzey Yıldızı Bahar kimdir? Gerçek adı nedir? Melis Sabah nereli, yaşı kaç?
Matrix 4 fragmanı ve yayın tarihi açıklandı!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.