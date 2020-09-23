Öykü Karayel'den esprili paylaşım: Adını dağlara yazdım yârim

Öykü Karayel 2018 yılında şarkıcı Can Bonomo ile dünya evine girmişti. Ünlü çift sosyal medyayı aktif olarak kullanırken, paylaşımlarıyla takipçilerini mest ediyordu. Öykü Karayel son paylaşımıyla da takipçilerini gülümsetti.

Güzel oyuncu sahilde eşi ve kendi adını yazdığı bir kareyi paylaşırken, söz konusu paylaşımı “Adını dağlara yazdım yârim” notuyla paylaştı. Karayel’in esprili paylaşımı takipçilerini gülümsetti. Can Bonomo ise eşinin bu paylaşımına “Gözümüzü yaktın serseri mayın” notuyla esprili şekilde karşılık verdi.

İkilin esprili yorumlarına takipçileri de katılırken, bir takipçisinin “ne zaman anne olacaksın” sorusuna Karayel şu şekilde yanıt verdi;

"Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri de olmadım. Can’la karşılaşınca her şey çok doğru gelmeye başladı. Zamanlama da mükemmeldi"

Güzel oyuncu evliliği ile ilgili ise şu sözleri paylaşmıştı;

"Hem çok aynıyız hem de çok farklıyız. Aynı olduğumuz taraflarımız bana güven duygusu veriyor. Farklı olduğumuz taraflarımızsa beni çok heyecanlandırıyor. Sanki hiç sıkılmayacağım bir yolculuğa çıkmışım gibi"