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Öykü Çelik korona testini paylaştı takipçilerinin tepkisini topladı

Partilere katılması ile gündemden düşmeyen Öykü Çelik yaptırdığı korona virüs testini sosyal medya hesabından paylaştı. Üzerine yazdığı sözler ile takipçilerini sinirlendiren Öykü Çelik, tepkileri üzerine topladı.

21 Kasım 2020 Cumartesi 01:54
Öykü Çelik korona testini paylaştı takipçilerinin tepkisini topladı
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Sürekli partilere katılması sebebi ile eleştirileri üzerine çeken Öykü Çelik, yaptırdığı Korona virüs testini Instagram hesabından paylaşarak üzerine, "Aynen partilerden bulaştı. Covid aslında ev partisinden daha çok restoranlarda falan müzik dinledik, eğlendik. En çok oralardadır." yazısını yazarak paylaştı.


Uzun zamandır sürekli katıldığı partilerle takipçilerinin eleştiri oklarının hedefi olan Öykü Çelik, üstüne yaptığı paylaşımla takipçilerini iyice kızdırdı.

Negatif çıkan testin üzerine ayrıca linçseverler diye başlayarak en çok virüs kapan kişilerin toplu taşıma kullanan kişiler ve sosyal mesafeye uymadan çalışan kişiler olduğunu yazan Öykü Çelik takipçilerini kızırdı. Evden çalışmak için çıkmak ile partilere katılmak için çıkmayı bir tutmasına sinirlenen takipçilerin mesajları üzerine Öykü Çelik tepkilerin ardından paylaştığı hikayeyi kaldırdı.



Son Güncelleme: 21.11.2020 01:54
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Anahtar Kelimeler:
öyküçelikKoronavirüs
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