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Osman Sınav, yeni dizisi 'Yalnız Kurt' için ünlü oyuncuya teklif yaptı!

Osman Sınav'ın yeni projesi olan Yalnız Kurt dizisi için ünlü oyuncu teklif götürdüğü iddia edildi. Sınav, dizinin başrolünde İbrahim Çelikkol'u görmek istiyor.

13 Mayıs 2021 Perşembe 21:57
Osman Sınav, yeni dizisi 'Yalnız Kurt' için ünlü oyuncuya teklif yaptı!
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Ünlü yönetmen Osman Sınav, 'Sen Anlat Karadeniz' isimli dizisinin sonrasında yeni proje için kollarını sıvadı. Sınav, yeni sezonda hem dram hemde bir başarı hikayesinin anlatılacağı 'Yalnız Kurt' isimli dizi ile yeniden ekranlarda olacak. Yine Karadeniz'de geçecek olan hikâyede Osman Sınav, dizinin yapımcılığını üstlenecek.

Dizinin yönetmenliğini ise oğlu Yusuf Ömer Sınav yapacak. Senaristliğini Murat Koca'nın üstlendiği dizinin cast çalışmaları sürerken başrolde İbrahim Çelikkol'un rol alacağı söylentileri çıkmaya başladı. Yalnız Kurt dizisi yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak.


Son Güncelleme: 13.05.2021 21:57
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Anahtar Kelimeler:
Osman Sınavİbrahim ÇelikkolYalnız Kurt
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