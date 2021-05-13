Osman Sınav, yeni dizisi 'Yalnız Kurt' için ünlü oyuncuya teklif yaptı!

Ünlü yönetmen Osman Sınav, 'Sen Anlat Karadeniz' isimli dizisinin sonrasında yeni proje için kollarını sıvadı. Sınav, yeni sezonda hem dram hemde bir başarı hikayesinin anlatılacağı 'Yalnız Kurt' isimli dizi ile yeniden ekranlarda olacak. Yine Karadeniz'de geçecek olan hikâyede Osman Sınav, dizinin yapımcılığını üstlenecek.

Dizinin yönetmenliğini ise oğlu Yusuf Ömer Sınav yapacak. Senaristliğini Murat Koca'nın üstlendiği dizinin cast çalışmaları sürerken başrolde İbrahim Çelikkol'un rol alacağı söylentileri çıkmaya başladı. Yalnız Kurt dizisi yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak.