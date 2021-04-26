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Oscar Ödülü sahibi Chloe Zhao kaç yaşında, nereli? Chloe Zhao filmleri neler?

Sinema Sanatları ve Akademisi tarafından dün akşam gerçekleştirilen 93. Oscar Akademi ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Yönetmen Ödülü'nün sahibi olan Chloé Zhao, bu kategoride Oscar sahibi olan ilk Asyalı kadın oldu. Peki Chloé Zhao kimdir? Chloé Zhao kaç yaşındadır? Chloé Zhao'nun filmleri nelerdir? İşte detaylar...

26 Nisan 2021 Pazartesi 16:53
Oscar Ödülü sahibi Chloe Zhao kaç yaşında, nereli? Chloe Zhao filmleri neler?
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Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 93. Akademi Ödülleri dün gerçekleştirilen görkemli bir tören ile sahiplerini buldu. En İyi Yönetmen Ödülünü'nün sahibi olan Chloé Zhao, bu kategoride Oscar sahibi olan ilk Asyalı kadın oldu. Peki Chloé Zhao kimdir? Chloé Zhao kaç yaşındadır? Chloé Zhao'nun sinema kariyeri nasıldır? İşte detaylar...

Chloé Zhao kimdir?

Chloé Zhao (d. Zhao Ting; 31 Mart 1982), Çinli yönetmen, senarist ve yapımcı, ilk uzun metrajlı filmi olan Songs My Brothers Taught Me(2015), galasını Sundance Film Festivalinde gerçekleştirdi. Ardından ikinci uzun metrajlı filmi olan The Rider (2017) eleştirmenler tarafından oldukça iyi karşılandı ve En İyi Yönetmen Bağımsız Ruh Ödülü adaylıkları da dahil olmak üzere bir çok ödülün sahibi oldu.

Chloé Zhao kariyeri

2010 senesinde, Zhao Dasughters kısa filmi ile, Clermant--Ferrand Uluslararası Kısa Film Festivali'nde prömiyer yaptı. Ardından 2010 Palm Springs Uluslararassı Kısa Film Festivali'nde En İyi Öğrenci Canlı Aksiyon ve 2010 Cinequest Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

2015 senesinde Zhao, ilk uzun metrajlı filmi olan Kardeşlerimin Öğrettiği Şarkılar'ı çekti. Filmin prömiyeri, Sundance Film Festivali'nde ABD Dramatik Yarışması çervesinde gerçekleşti. Ardından Director's Fortnight seçkisinin bir parçası olarak Cannes Film Festivali'nde yer aldı. Film, 31. Bağımsız Ruh Ödülleri'nde En İyi İlk Film dalında aday olarak gösterildi.

2017 ylında, genç bir kovboyun hayatını kaybedecek derecede bir kaza sonrasında profesyonel binicilik, kariyerinin bitmesini ardından da kendini yeniden keşfetme serüvenini takip eden çağdaş bir batı draması olan The Ridar'ı çekti. Zhao ilk uzun metrajlı filmindeki gibi The Rider'da çiftlikte yaşayan oyuncu olmayan bir kadroyu kullandı. Jandreau daha sonra filmde Brady Balckbun olarak kendisinin kurgusal versiyosununu canlandırdı. Film, Yönetmenlerin On Beş Günü seçkisi icerisinde yer alarak Cannes Film Festivali'nde galasını gerçekleştirdi. Film ardından Sanat Sineması Ödülü'nü kazandı. Film, 33. Bağımsız Ruh Ödülleri'nde En İyi Film ve En iyi Yönetmen dallarında aday olarak yer aldı. Aynı törende, Zhao, bir kadın yönetmen olarak ödüllendirilen Bonnie Tiburzi'nin adını taşıyan Bonnie Ödülü'nin sahibi oldu. Film, 13 Nisan 2018'de Sony Pictures Classics'in piyasaya çıkarıldı ve oldukça beğeni topladı. The Boston Globe'dan Peter Keough şöyle bir yorumda bulundu: "Film, sinemanın en iyi şekilde yapabileceklerini başarıyor: Öylesine keskinlik, sadakat ve empati ile dünyayı yeniden üretiyor ki sıradanlığı aşıyor ve evrensele dokunuyor.

Chloé Zhao filmleri

2015 Songs My Brothers Taught Me

2017 The Rider

2020 Nomadland

Ayrıca editör

2021 The Etenals




Son Güncelleme: 26.04.2021 16:53
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SinemaOscarödül
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