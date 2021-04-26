Oscar Ödülü sahibi Chloe Zhao kaç yaşında, nereli? Chloe Zhao filmleri neler?

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 93. Akademi Ödülleri dün gerçekleştirilen görkemli bir tören ile sahiplerini buldu. En İyi Yönetmen Ödülünü'nün sahibi olan Chloé Zhao, bu kategoride Oscar sahibi olan ilk Asyalı kadın oldu. Peki Chloé Zhao kimdir? Chloé Zhao kaç yaşındadır? Chloé Zhao'nun sinema kariyeri nasıldır? İşte detaylar...
Chloé Zhao kimdir?
Chloé Zhao (d. Zhao Ting; 31 Mart 1982), Çinli yönetmen, senarist ve yapımcı, ilk uzun metrajlı filmi olan Songs My Brothers Taught Me(2015), galasını Sundance Film Festivalinde gerçekleştirdi. Ardından ikinci uzun metrajlı filmi olan The Rider (2017) eleştirmenler tarafından oldukça iyi karşılandı ve En İyi Yönetmen Bağımsız Ruh Ödülü adaylıkları da dahil olmak üzere bir çok ödülün sahibi oldu.
Chloé Zhao kariyeri
2010 senesinde, Zhao Dasughters kısa filmi ile, Clermant--Ferrand Uluslararası Kısa Film Festivali'nde prömiyer yaptı. Ardından 2010 Palm Springs Uluslararassı Kısa Film Festivali'nde En İyi Öğrenci Canlı Aksiyon ve 2010 Cinequest Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu.
2015 senesinde Zhao, ilk uzun metrajlı filmi olan Kardeşlerimin Öğrettiği Şarkılar'ı çekti. Filmin prömiyeri, Sundance Film Festivali'nde ABD Dramatik Yarışması çervesinde gerçekleşti. Ardından Director's Fortnight seçkisinin bir parçası olarak Cannes Film Festivali'nde yer aldı. Film, 31. Bağımsız Ruh Ödülleri'nde En İyi İlk Film dalında aday olarak gösterildi.
Chloé Zhao filmleri
2015 Songs My Brothers Taught Me
2017 The Rider
2020 Nomadland
Ayrıca editör
2021 The Etenals