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Oryantel Didem'den olay yaratan itiraflar

Ünlü oryantel Didem Kınalı, Söylemezsem Olmaz adlı programda olay yaratan itiraflarda bulundu.

26 Ocak 2021 Salı 21:44
Oryantel Didem'den olay yaratan itiraflar
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Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı programın bugünkü konuğu, ‘Oryantel Didem’ olarak tanınan Didem Kınalı oldu. Uzun süredir ekranlarda olmayan ünlü oryantel, programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

‘’Benim yaşadıklarımı yaşamasından korkuyorum’’

34 yaşındaki Didem Kınalı, uzun süredir maddi sıkıntılar yaşadığını söyledi. Kirada oturan Didem, ev sahibi olabilmek için arabasını satışa çıkaracağını dile getirdi. Evlilik sorusuna da yanıt veren ünlü oryantel, 2 yıldır bir ilişkisi olduğunu ancak evlilik düşünmediğini belirtirken, ilerde bir çocuğu olursa onun yaşadığı sıkıntıları yaşamasından korktuğunu söyledi.

Öte yandan Didem Kınalı’nın büyük değişimi herkesi şaşırttı.



Son Güncelleme: 26.01.2021 21:44
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Anahtar Kelimeler:
Oryantel DidemDidem KınalıSöylemezsem Olmaz
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